Заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК назначен Аскар Жакенов

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Аскар Жакенов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением премьер-министра РК Жакенов Аскар Серикжанович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК", - сообщил портал primeminister.kz .

Аскар Жакенов родился 13 сентября 1975 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и университет "Кайнар".

Трудовую деятельность начал в 1998 году в АОЗТ "Каргормаш-ИТЭКС" в Караганде. В 1999 году был принят на работу в Министерство юстиции РК, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника управления.

С марта 2004 года по февраль 2012 года трудился заместителем заведующего юридическим отделом Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С февраля 2012 года по июль 2013 года работал заместителем заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК.

С августа 2013 года по настоящее время занимал должность заведующего отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

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