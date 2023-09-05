Заместителя акима района уволили из-за ЧП на пенной вечеринке в Костанайской области

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Костанай. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 25 августа в поселке Узунколь Костанайской области проводилась пенная вечеринка, приуроченная ко Дню молодежи, на которой 9-летняя - 25 августа в поселке Узунколь Костанайской области проводилась пенная вечеринка, приуроченная ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током. После ЧП заместитель акима Узункольского района освобожден от должности, сообщает "Наша газета"





Ранее акимом области указывалось на необходимость строгого соблюдения всех мер безопасности при проведении массовых мероприятий. В связи с произошедшей трагедией за отсутствие надлежащего контроля аким Узункольского района привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены заместитель акима района и руководитель отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата", - сказал заместитель акима Костанайской области Ринат Мухаметкалиев.





Заместитель акима области также отметил, что мероприятие было организовано частным предпринимателем по заказу акимата района. По данному факту полиция проводит следственные мероприятия, по итогам которых будут определены виновные лица.





По его словам, в настоящее время девочка получает лечение в областной детской больнице.





Ее состояние расценивается как крайне тяжелое. Наши врачи принимают все меры для спасения жизни ребенка. Для дополнительного осмотра и консультаций при поддержке Министерства здравоохранения сегодня, 30 августа, в Костанай прибыли 2 специалиста Национального координационного центра экстренной медицины", - сообщил он.