Замгенпрокурора обратился к гражданам и организаторам митингов

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В социальных сетях появились призывы к участию в незаконных митингах и шествиях в различных регионах страны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в этой связи надзорный орган напоминает, что порядок организации и проведения митингов регулируется новым законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Однако организаторами в местные исполнительные органы соответствующие уведомления и заявления об организации и проведении мирных собраний не подавались либо по ним было отказано в согласовании.

Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение закона, является противоправным и влечет административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста",- отметил в своем обращении к гражданам заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев.

Он также напомнил, что если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность по статье 400 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.

Кроме того, в Генпрокуратуре добавили, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, все еще действует запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, установленный постановлением главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года №68 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".

За его несоблюдение предусмотрена административная (статья 425 КоАП - Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения - штраф от 30 до 200 МРП) и уголовная (статья 304 УК - Нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, смерть человека - от штрафа в размере от 2 тысяч МРП до лишения свободы на срок до 5 лет) ответственность.

Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный порядок, общественную безопасность, а также принимать предусмотренные законом меры по их недопущению", - сообщил в своем обращении Булат Дембаев.

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