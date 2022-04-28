Система Orphus

Замгенпрокурора обратился к казахстанцам из-за волны лжетерроризма

27.04.2022, 17:24 14401
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Асет Чиндалиев отметил, что, как правило, сообщается о наличии взрывного устройства в учебных заведениях, торговых центрах, аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей.
 

Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и ресурсов. На место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. В результате экстренные службы отвлекаются от реальных задач по спасению тех, кому действительно угрожает опасность или нужна срочная помощь", - сказал замгенпрокурора.

 
Он добавил, что нарушается нормальный режим работы предприятий, которые стали объектом такой атаки. Как следствие, это может привести к панике и жертвам при эвакуации людей. 
 

26 апреля сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронные адреса нескольких десятков учебных заведений в столице и других городах. Все они проверены и не подтвердились. В то же время был нарушен учебный процесс, сотни учащихся и преподавателей были эвакуированы. Сейчас идет поиск преступников. Ранее, 31 марта, на электронный адрес столичного аэропорта также поступало письмо "о заложенной бомбе". С того же адреса направлено подряд еще 6 сообщений о "минировании" столичных ТРЦ "Абу Даби Плаза", "Хан Шатыр", "Мега Силквей" и других объектов. Было эвакуировано порядка 3 тысяч посетителей. Взрывные устройства также не обнаружены", - рассказал Асет Чиндалиев.

 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено виновное лицо. Он дал признательные показания и с санкции суда арестован. Проводится следствие.
 

Указанные деяния влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В целом с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждено 236 лиц, из них 147 - к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб", - сообщил заместитель генпрокурора.

 
Практика расследований уголовных дел показала, что для сокрытия следов преступления ложные сообщения в ряде случаев высылаются с электронных адресов и серверов, находящихся за рубежом. Цель таких информационных атак - дестабилизация ситуации в стране и устрашение населения.
 

С учетом изложенного Генеральная прокуратура призывает граждан, СМИ, пользователей социальных сетей быть бдительными. Не распространять и пресекать размещение заведомо ложных сообщений об актах терроризма, не оказывать содействие авторам таких сообщений. При наличии сведений о готовящемся или совершенном преступлении просим незамедлительно информировать правоохранительные и специальные органы", - отметил Асет Чиндалиев.

 

новости по теме

Назначены заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана

28.04.2022, 08:28 546
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Распоряжениями президента РК Касым-Жомарта Токаева назначены заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжениями главы государства Дементьева Наталья Григорьевна и Каримов Тауфик Акрамович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Распоряжениями главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.
 

Признаки монопольного завышения цен выявили на рынке "Алтын Орда"

27.04.2022, 19:55 9901
Признаки монопольного завышения цен выявили на рынке "Алтын Орда"
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - По результатам анализов АЗРК совместно с органами прокуратуры проведены проверки оптово-универсальных рынков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предмет проверок по вопросам антимонопольного законодательства: установление монопольно высоких цен, ограничение доступа, координация цен, навязывание условий, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции.
 
Вынесено 12 уведомлений: 5 - в Шымкенте в отношении торговых рынков "Центральный верхний рынок", "Самал транзит", ТАиМ, Auto house limited, ИП "Бекбосынова" по признакам антиконкурентных вертикальных соглашений, 5 - в ВКО (ТОО "Центральный рынок", ТОО "Рынок Заречный", ТОО "Мереке", ТОО "Жана-Базар", ТОО "ТМТ Company"), 1 - в Актюбинской области (рынок "Табыс") по признакам злоупотребления доминирующим положением, 1 - в ЗКО ("Ел-Арысы") по признакам недобросовестной конкуренции. 
 
Начаты три расследования: в Атырауской области (рынок "Дина"), Мангистауской области (рынок "Магаш"), Нур-Султане (рынок "Чарын") по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен за аренду площадей на торговых рынках для реализации продовольственных товаров.
 
В Алматинской области продолжается совместная с региональной прокуратурой проверка деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" (рынок "Алтын Орда"), в действиях которого усматриваются признаки нарушения в части установления монопольно высоких цен.
 
Департаментами АЗРК по Павлодарской, Костанайской, Жамбылской областям по результатам анализов направлены заключения в органы прокуратуры.
 
Ранее в работе рынка "Алтын Орда" нашли нарушения на 1,1 млрд тенге.
 
8 февраля президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил руководству Алматы навести порядок в сфере торговли, и в частности на рынке "Алтын Орда".
 

В Акмолинской области прошел День призывника

27.04.2022, 19:25 10821
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Сегодня из региона в ряды Вооруженных сил отправляется еще одна команда призывников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Местом проведения стал Флагшток областного центра, где наряду с будущими защитниками Отечества собрались их родные и близкие, члены военно-патриотических клубов, ветераны Вооруженных сил, а также студенческая молодежь города, сообщает управление внутренней политики.
 
С приветственным словом выступил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. 
 

Наша армия отличается высоким уровнем боевой подготовки, качественным мобилизационным резервом, сетью национальных военных учебных заведений и необходимым материально - техническим обеспечением. Служба в рядах Вооруженных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца, нравственной школой патриотизма, основанной на героических традициях старших поколений. Желаю удачи молодым людям, отправляющимся исполнять свой воинский долг перед Родиной!" - отметил руководитель региона.

 
В ходе мероприятия благодарственными письмами акима Акмолинской области за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения был награжден ряд сотрудников департамента обороны, руководители военно-патриотических клубов, а также ветераны Вооруженных сил страны. 
 
Также от имени руководителя области будущим защитникам родины вручены подарочные вещмешки с необходимым армейским набором.
 

Сегодняшний призыв считаю символичным, буквально через несколько дней наша страна будет отмечать 30-летие создания своих Вооруженных сил. Наши земляки достойно несут службу во всех подразделениях Вооруженных сил, опираясь на пример своих легендарных дедов", - поделился председатель Акмолинского областного филиала "Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан" Жанат Ережепов.

 
К слову, порядка двух тысяч акмолинцев несут службу по защите Отечества в рядах Вооруженных сил, а также в высших военных учебных заведениях обучаются более 50 жителей региона.
 

Более чем в два раза сокращено количество комиссий при правительстве РК

27.04.2022, 18:59 11511
Более чем в два раза сокращено количество комиссий при правительстве РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛАН. 27 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе совещания было отмечено, что для исполнения соответствующего указа главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Принимаемые меры позволят ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов.
 
Так, на сегодняшний день постановлением правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах.
 
Разрабатывается новый регламент правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время.
 
Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены.
 
Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов.
 

План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов", - отметил премьер-министр РК.

 
Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить деятельность госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.
 

Блогеров и артистов начнут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид

27.04.2022, 17:39 13296
Блогеров и артистов начнут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Депутаты мажилиса разработали законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Финпирамиды - большая проблема во всех регионах. Потому что люди верят, рекламируют известные вайнеры, артисты, лидеры общественного мнения. Люди несут последние деньги, и затем мы видим результат. Поэтому мы разработали на сегодня законопроект под руководством депутата Ли Юрия Виссарионовича", - сообщил спикер мажилиса Ерлан Кошанов. 

 
По его словам, депутаты комитета мажилиса по финансам и бюджету инициировали законопроект, касающийся ответственности лиц, которые участвуют в рекламе той или иной финансовой пирамиды. 
 

Будет и административная, и уголовная ответственность предусмотрена, в зависимости от степени участия и нанесения ущерба", - отметил Кошанов.

 
По словам спикера мажилиса, законопроект будет принят в этом году, в первом полугодии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат ответственность за мошенничество и создание финпирамид.
 

В Казахстане упростят выплату страховки при мелком ДТП

27.04.2022, 16:32 15636
В Казахстане упростят выплату страховки при мелком ДТП
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Получить страховую выплату в случае мелкого ДТП станет гораздо проще в Казахстане. Новые поправки в закон о страховании рассматривают депутаты мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Депутат Дания Еспаева рассказала о нововведениях в сфере автострахования. Ожидается, что при мелком ДТП, где нет серьезного ущерба и пострадавших, участники отправляют заявку через мобильное приложение, и человек сразу получает страховую выплату. Без привлечения страховых инспекторов, полиции, оценщиков и суда, сообщает Liter.kz.
 

Инспектора страховой не надо приглашать, он получит сообщение в виде видеообращения. Это называется "европротокол", данная процедура уже применяется во всех страхах Европы. Наши соседи - Россия, Беларусь и Узбекистан - уже применяют данную систему", - сказала депутат в кулуарах мажилиса.

 
На вопрос о том, не привлечет ли эта опция мошенников, которые будут специально бить свои машины, Еспаева ответила оптимистично.
 

Я думаю, никто не заинтересован просто так стукнуть друг другу машины, учитывая, что европротокол предполагает сумму выплаты не более 100 МРП. Это чуть более 300 тысяч. Ну неужели кто-то ради 300 тысяч будет создавать аварийную ситуацию? Просто сегодня при мелком ДТП мы сами договариваемся, отдаем деньги, говорим "давайте не будем вызывать полицию, вот, братан, тебе деньги - разъезжаемся". Теперь это будут делать страховые компании", - добавила Еспаева. 

 
Сообщается, что стоимость страхового полиса тоже будет варьироваться в зависимости от множества параметров: опыта и дисциплины водителя, количества и тяжести зафиксированных нарушений ДТП и локации клиента. В регионах, где совершается больше ДТП, стоимость страхового полиса будет выше.
 

Назначен советник президента РК

27.04.2022, 16:28 16236
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Малика Отарбаева своим советником, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Отарбаев Малик Нуржанулы назначен советником президента Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

 

Закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева планируют отменить в Казахстане - Кошанов

27.04.2022, 13:55 18681
Закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева планируют отменить в Казахстане - Кошанов
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Изменения в Конституцию, в том числе в закон "О Первом Президенте", сейчас находятся на рассмотрении Конституционного совета. Ожидается, что из него будет исключен статус и привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства, сообщил в кулуарах мажилиса спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ожидается, что после принятия этой нормы Конституционный закон "О Первом Президенте" будет отменен", - пояснил Кошанов.

 
Он также ответил на вопрос журналистов о том, какие привилегии дает нынешняя норма об экс-президенте в Конституции.
 

Во-первых, дает право на защиту чести и достоинства. Во-вторых, обеспечение вопросов социальной защиты, пенсией, транспортом, охраной", - сказал Кошанов. 


Ранее сообщалось что в проекте конституционных поправок будет исключен пункт о статусе и полномочиях Первого Президента. Из Конституции убираются нормы про титул Елбасы. Вместе с тем сохранен исторический статус Первого Президента как основателя государства. Конституционный совет уже принял поправки в работу.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов