Замгенпрокурора обратился к казахстанцам из-за волны лжетерроризма

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Асет Чиндалиев отметил, что, как правило, сообщается о наличии взрывного устройства в учебных заведениях, торговых центрах, аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей.
Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и ресурсов. На место происшествия выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. В результате экстренные службы отвлекаются от реальных задач по спасению тех, кому действительно угрожает опасность или нужна срочная помощь", - сказал замгенпрокурора.
Он добавил, что нарушается нормальный режим работы предприятий, которые стали объектом такой атаки. Как следствие, это может привести к панике и жертвам при эвакуации людей.
26 апреля сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронные адреса нескольких десятков учебных заведений в столице и других городах. Все они проверены и не подтвердились. В то же время был нарушен учебный процесс, сотни учащихся и преподавателей были эвакуированы. Сейчас идет поиск преступников. Ранее, 31 марта, на электронный адрес столичного аэропорта также поступало письмо "о заложенной бомбе". С того же адреса направлено подряд еще 6 сообщений о "минировании" столичных ТРЦ "Абу Даби Плаза", "Хан Шатыр", "Мега Силквей" и других объектов. Было эвакуировано порядка 3 тысяч посетителей. Взрывные устройства также не обнаружены", - рассказал Асет Чиндалиев.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено виновное лицо. Он дал признательные показания и с санкции суда арестован. Проводится следствие.
Указанные деяния влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В целом с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждено 236 лиц, из них 147 - к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб", - сообщил заместитель генпрокурора.
Практика расследований уголовных дел показала, что для сокрытия следов преступления ложные сообщения в ряде случаев высылаются с электронных адресов и серверов, находящихся за рубежом. Цель таких информационных атак - дестабилизация ситуации в стране и устрашение населения.
С учетом изложенного Генеральная прокуратура призывает граждан, СМИ, пользователей социальных сетей быть бдительными. Не распространять и пресекать размещение заведомо ложных сообщений об актах терроризма, не оказывать содействие авторам таких сообщений. При наличии сведений о готовящемся или совершенном преступлении просим незамедлительно информировать правоохранительные и специальные органы", - отметил Асет Чиндалиев.