29.07.2024, 12:34 35071
Зампредседателя КНБ освобожден от должности
Фото: КНБ
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Колкобаева Марата от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Колкобаев Марат освобожден от должности заместителя председателя КНБ РК, говорится в сообщении Акорды.
Пост замглавы КНБ Колкобаев занимал более десяти лет - с октября 2013 года.
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30.07.2024, 09:02 2321
Куантыров назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана
Фото: telegram/PetroCouncil.kz
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева заместителем министра иностранных дел РК назначен Алибек Куантыров, сообщила пресс-служба Акорды.
Также распоряжением главы государства Назира Нурбаева освобождена от должности заместителя министра иностранных дел.
Алибек Куантыров родился в 1983 году в Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. Занимал должность министра национальной экономики. В апреле 2024 года был назначен генеральным директором ассоциации KazEnergy.
29.07.2024, 16:00 27846
В Казахстане около 300 тысяч человек могут исключить из очереди на жилье
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан около 300 тысяч жителей страны могут исключить из очереди на жилье, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.
650 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье, из них 255 140 - социально уязвимые слои населения. Ежегодная инвентаризация списков лиц, состоящих в очереди на жилье, показала, что в Казахстане около 300 тысяч человек могут исключить из списка. То есть речь идет о тех лицах, кто не соответствует требованиям, имеет жилье или по закону не имеет права претендовать на жилье", - проинформировали в пресс-службе.
По данным министерства, наибольшее несоответствие у очередников выявлено по следующим основаниям:
- наличие у очередника и членов его семьи жилой недвижимости;
- несоответствие данных по членам семьи очередника;
- несоответствие социального статуса;
- несоответствие статуса государственного служащего.
С мая текущего года принято решение об уведомлении СМС-сообщением очередников, по которым выявлены несоответствия, о необходимости обновления персональных данных. В результате принятых мер граждане активно начали посещать акиматы по месту жительства для актуализации данных", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Олжас Бектенов поручил сделать списки очередников на жилье прозрачными и понятными.
29.07.2024, 11:26 36756
В Казахстане 156 каспийских тюленей изымут в научных целях
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК подписало постановление об изъятии в целях мечения 156 особей каспийских тюленей на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) в Каспийском море по побережью Мангистауской и Атырауской областей, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
В МСХ отметили, что после завершения научных исследований изъятые особи будут выпущены обратно в среду естественного обитания.
Как сообщили в ведомстве, для разведения в специально созданных условиях в научных целях с последующим выпуском в среду обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения разрешено изъятие аральского шипа из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области; аральского усача из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области; тайменя из реки Ертис и ее притоков в пределах Восточно-Казахстанской области и области Абай; нельмы из реки Ертис в пределах Павлодарской области.
В настоящее время научные организации получают соответствующие разрешения, после чего приступят к исследованиям по изучению и сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных.
Напомним, президент Казахстана призвал объединить усилия для решения экологических проблем Каспия и Арала.
Уже давно сокращение численности каспийских тюленей вызывает обеспокоенность общественности. По данным биологов, популяция каспийского тюленя находится в критическом состоянии.
В последнее время в соцсети все чаще попадают кадры мертвых туш тюленей или других животных Каспийского побережья.
28.07.2024, 20:21 64376
В Казахстан поставят лайнер для прямых рейсов в США
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Boeing подтвердила поставку самолета Dreamliner для осуществления прямых рейсов из Республики Казахстан в США, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
В Сиэтле казахстанская делегация во главе с министром цифрового развития Жасланом Мадиевым провела встречу с представителями компании Boeing.
Обсуждались вопросы поставки самолетов для казахстанских авиакомпаний, и было подтверждено, что поставка первого Dreamliner для прямого рейса из Казахстана в США планируется к концу 2025 года. Это событие призвано укрепить авиапарк Казахстана и повысить уровень авиаперевозок в стране", - проинформировали в ведомстве.
Также Boeing ознакомил делегацию с производственным процессом сборки самолетов и процессом цифровой трансформации, осуществляемой в компании.
27.07.2024, 15:30 120431
Конституционный суд нашел нарушающую Конституцию норму в Налоговом кодексе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционный суд Казахстана нашел нарушающую Конституцию страны норму в Налоговом кодексе, сообщили в суде.
Признать положение подпункта 13) части первой статьи 616 во взаимосвязи с частью второй этой же статьи Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" не соответствующим Конституции Республики Казахстан в части использования слова "истцы - ", - сообщает в документе.
Также суд постановил правительству Казахстана не позднее шести месяцев после опубликования постановления внести в мажилис проект закона, направленный на приведение отдельных норм налогового законодательства в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда Республики Казахстан.
Как уточнили в суде, ранее поступили обращения граждан о проверке нормы Налогового кодекса, согласно которой от уплаты государственной пошлины в судах освобождены истцы - лица с инвалидностью, один из родителей лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью - по всем делам и документам.
Из обращений заявителей следует, что указанная норма Налогового кодекса ущемляет их конституционное право на доступ к правосудию при обжаловании судебных актов в кассационном порядке, ставит их в неравное процессуальное положение с лицами, имеющими такой же социальный статус, но освобожденными законом от уплаты государственной пошлины в судах", - добавили в конституционном суде.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее депутат мажилиса парламента Асхат Аймагамбетов разъяснил, какие нововведения предусмотрены в Налоговом кодексе Казахстана после внесения поправок.
27.07.2024, 09:35 133301
В Шымкенте вернули в госсобственность проданный за 128 млн тенге Ледовый дворец
Фото: кадр из видео
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Шымкент. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вернули в государственную собственность проданный за 128 млн тенге Ледовый дворец "Мұз сарайы", сообщил аким города Габит Сыздыкбеков.
Решением суда исковое заявление прокуратуры города было удовлетворено. Таким образом, "Мұз сарайы" возвращен в государственную собственность", - написал он на своей странице в Сети.
По словам акима, семь лет назад здание было продано в собственность ТОО "Мунай Қурылыс Сервис" за 128 млн тенге, когда оценочная стоимость объекта составила 996 млн тенге.
С победителем заключили договор, однако в договоре не указали соблюдение профиля деятельности объекта. Прокуратура города провела проверку и выявила ряд нарушений при проведении аукциона, который был организован вопреки государственным интересам", - добавил глава города.
Ранее суд удовлетворил иск о возврате в госсобственность земель Парка ветеранов в Талдыкоргане.
26.07.2024, 13:33 198026
Более 200 тысяч гектаров охотничьих угодий вернули государству в Костанайской области
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
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Костанай. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 212 тысяч гектаров охотничьих угодий на территории Камыстинского района Костанайской области возвращены государству, сообщили в природоохранной прокуратуре региона.
В ходе проверки установлено, что в 2011 году ТОО "Силвер СК" предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тысяч га. В дальнейшем решением Верховного суда от 22 ноября 2022 года ТОО "Силвер СК" признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы. Однако уполномоченным органом меры по возврату угодий в распоряжение государства не принимались", - рассказали в ведомстве.
По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства расторгнут, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее в Астане государству вернули 55 земельных участков, 50 из них будут использованы для благоустройства города. Также в Актобе в госфонд вернули земельные участки на 156 млн тенге.
26.07.2024, 12:52 200636
Десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров
Фото: primeminister.kz
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Семей. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай совершил облет территории природного резервата "Семей орманы", где проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, сообщает пресс-служба главы правительства.
В прошлом году произошел очень серьезный пожар - 66 тыс. га мы потеряли. Это десятая часть "Семей орманы" от всей площади, поэтому предупреждение лесных пожаров - очень серьезная задача (...) Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и Министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес - это наше национальное достояние. Те, кто занимается незаконной вырубкой, - это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар. Это ваша задача и задача правоохранительных органов", - заявил Бектенов.
Он напомнил, что сотрудники МВД и КНБ уже выявили факты незаконной вырубки и хищения леса.
Бектенов также поднял тему обновления материально-технической базы и поддержки работников лесничества.
В прошлом году для резервата "Семей орманы" приобрели 37 единиц спецтехники, в том числе пожарные машины, малые лесопожарные комплексы, трактор и патрульную машину. Также на 100% была повышена заработная плата 12 876 сотрудникам государственной лесной охраны.
Напомним, ранее Антикор сообщил о завершении расследования в отношении ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы". С 2022 по 2023 год преступники незаконно продавали деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Всего было продано леса на сумму около 153 млн тенге. Всех участников ОПГ арестовали. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы". Был задержан директор филиала резервата и еще около 20 лиц.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?