Зампредседателя Совета безопасности РФ Медведев прибыл с визитом в Казахстан

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где проведет встречи с руководством страны, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, сообщили журналистам в секретариате зампреда Совбеза РФ, передает Kazakhstan Today.

Планируется, что Медведев в пятницу встретится с Первым Президентом Казахстана, председателем Совета безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым, пишет РИА " Новости ".

В ходе рабочих встреч Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности", - отметили в секретариате.

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