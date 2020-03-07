Зампредседателя Совета безопасности РФ Медведев прибыл с визитом в Казахстан

Планируется, что Медведев в пятницу встретится с Первым Президентом Казахстана, председателем Совета безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым, пишет РИА "Новости".
В ходе рабочих встреч Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности", - отметили в секретариате.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства