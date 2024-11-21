Запрет на вывоз некоторых видов рыбы продлят в Казахстане

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Создание Единого социального фонда признано нецелесообразным, заявила на заседании сената министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, отвечая на - Создание Единого социального фонда признано нецелесообразным, заявила на заседании сената министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, отвечая на вопрос сенатора Айнур Аргынбековой.





Депутат напомнила о поручении президента ввести единый социальный платеж и консолидировать внебюджетную систему социального обеспечения путем создания единого социального фонда и спросила, когда оно будет исполнено, а также приведет ли это к оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета на социальные нужды.





Министр ответила, что после поручения президента была создана рабочая группа, в которую вошли все представители заинтересованных госорганов, Нацбанка, Ассоциации финансистов Казахстана, НПП "Атамекен" и представители страховых компаний. В результате было принято решение о нецелесообразности создания Единого социального фонда.





Учитывая разнородность экономической природы отчислений, не стоит эти фонды сегодня объединять. Это будет, наверное, нецелесообразным. Поэтому данное решение было принято к сведению и поручение снято с исполнения", - прокомментировала Жакупова.





Напомним, сегодня спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что активы фондов медицинского и социального страхования, а также пенсионного фонда превышают всю расходную часть бюджета страны и составляют более 25 трлн тенге. По мнению спикера, следует установить контроль над использованием этих средств.