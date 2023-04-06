05.04.2023, 14:38 54351
Запрет на вывоз сома и судака введен в Казахстане
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов ввело запрет на вывоз с территории Республики Казахстан судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев, сообщается на сайте ведомства.
Введение ограничений на экспорт рыб в необработанном виде будет способствовать насыщению внутреннего рынка, что возможно повлияет на снижение цен и обеспечит более широкий доступ для населения, а также выпуску продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью", - отметили в Минэкологии.
Там сообщили, что со временем ведомство планируется законодательно наделить компетенцией по введению ограничения на экспорт вплоть до полного запрета к 2025 году наиболее коммерчески и гастрономически ценных видов рыб в непереработанном виде.
Соответствующий приказ вступает в силу с 15 апреля 2023 года.
Напомним, ранее Минсельхоз РК ввел запрет на рыболовство на период нереста. В этот период в Казахстане будет действовать акция "Нерест". За рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободы. Сотрудники МВД будут выявлять факты рыболовства, незаконного приобретения или сбыта рыбы и рыбной продукции.
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06.04.2023, 09:34 2126
Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Фото: сайт Минобороны РК
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК.
Распоряжением главы государства Тортаев Бауржан Кадырович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
Тортаев Бауржан Кадырович родился 18 сентября 1967 года в Семипалатинске. В 1991 году окончил Московскую государственную Академию управления.
Карьера:
1991-1995 годы - работа в коммерческих структурах;
1996-1997 годы - главный специалист Семипалатинского областного управления экономики;
1997-1998 годы - консультант сводного экономического отдела Аппарата акима г. Семипалатинска;
1998-1999 годы - заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного управления статистики;
1999-2002 годы - начальник информационно-статистического центра Управления статистики Восточно-Казахстанской области;
2002-2008 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике;
2008-2010 годы - директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2010-2011 годы - директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан;
2011-2017 годы - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;
2017-2019 годы - ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан;
С апреля 2019 года занимал пост заместителя министра обороны Республики Казахстан.
06.04.2023, 09:28 2621
Токаев назначил национального координатора по вопросам деятельности ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мурат Мукушев назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Мукушев Мурат Алтынгазыевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
06.04.2023, 08:20 6676
В правительстве рассмотрели меры по повышению эффективности разработки месторождений
Рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса обсуждены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В частности, рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.
По итогам совещания уполномоченным госорганам дан ряд соответствующих поручений.
05.04.2023, 20:54 36471
Саткалиев рассказал, почему АЭС планируют строить в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, почему АЭС в Казахстане планируют строить в Алматинской области.
По словам главы Минэнерго, предварительно была определена Балхашская станция из-за ряда параметров.
В первую очередь учитывалась сейсмика, удаленность от крупных населенных пунктов, наличие водоема, в данном случае технической воды, а также возможность выдачи мощности в районы, где идет наиболее крупное потребление электроэнергии. Исходя из этих параметров, площадка Балхаша является наиболее оптимальной", - рассказал министр энергетики.
Он подчеркнул, что окончательное решение по локации будет принято после общественных слушаний.
Ранее уже сообщалось, что вопрос выбора района размещения атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на общественные обсуждения. Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.
Также в рамках строительства атомной электростанции в 2022 году составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков из таких стран, как Китай (CNNC), Россия (Росатом), Франция (EDF), Южная Корея (KHNP). В текущем году будут проведены работы по выбору реакторной технологии.
В феврале Россия заявила о готовности к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате.
05.04.2023, 19:41 41521
Глава Минэнерго высказался о проблемах ТЭЦ и росте тарифов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, что стало причиной аварии на ТЭЦ Экибастуза, почему затянулась модернизация ТЭЦ-2 Алматы и почему неизбежно поднятие тарифов на тепло- и электроэнергию.
Что касается модернизации ТЭЦ-2 Алматы, то здесь возникла проблема.
При модернизации ТЭЦ-2 мы столкнулись с проблемой восстанавливать эту часть или переводить на газ с какими-то сложными техническими решениями либо строительство новой парогазовой установки. Мы пришли к тому, что на этой площадке мы будем строить новую установку, то есть в любом случае это сейчас дороже, но в будущем для надежности энергоснабжения даст соответствующие результаты", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Он добавил, что при проведении работ также возникли трудности с поставкой оборудования из России и Украины. Часть из предприятий находится под санкциями, часть приостановила свою работу.
Что касается причины аварии на ТЭЦ Экибастуза, то она известна и это человеческий фактор.
Оператор тепловых сетей дал избыточное давление, потому что были проблемы с датчиками давления. Вот и все", - сказал глава Минэнерго.
Также Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане неизбежно поднятие тарифов на тепло- и электроэнергию. Если это не делать, "ситуация с Экибастузом может повториться еще где-нибудь".
С учетом, того что тепло убыточное, я думаю, что минимум на 25% тарифы вырастут. А максимум – в зависимости от объема инвестиций, который также будет регулироваться правительством. Но, опять же, рост не сразу будет происходить", – ответил министр.
Тарифы на электроэнергию, по его словам, также будут зависеть от объема инвестиций.
Напомним, в ходе заседания мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев презентовал проект нового закона "О теплоэнергетике" и двух сопутствующих к нему законопроектов.
По его словам, проект нового закона "О теплоэнергетике" разработан при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития.
05.04.2023, 18:08 44066
В Казахстане намерены усилить адмответственность за нарушение в области теплоэнергетики
Фото: Deposiphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев презентовал проект нового закона "О теплоэнергетике" и двух сопутствующих к нему законопроектов.
По его словам, проект нового закона "О теплоэнергетике" разработан при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития.
На сегодня отсутствует отдельный отраслевой закон "О теплоэнергетике", что привело существующим пробелам в законодательстве и накоплению множества проблем в данной отрасли, таких как отсутствие стратегических целей и планов развития, отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли, не эффективностью предприятий и так далее", - заявил министр.
С целью урегулирования данных вопросов министерством разработан данный законопроект, при технической поддержке международных экспертов, привлеченных Азиатским банком развития, подчеркнул он.
Законопроект предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики.
За Министерством энергетики, будет закреплена функция по руководству в сфере транспортировки тепловой энергии, которую в настоящее время осуществляет Министерство индустрии и инфраструктурного развития. В свою очередь, Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет ответственным за системы теплоснабжения в части внутридомового потребления тепловой энергии, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству", - сообщил глава Минэнерго.
Вместе с тем, отметил он, в законопроекте предусмотрены нормы, согласно которым контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования) переходят от МИО в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.
Алмасадам Саткалиев подчернул, что ключевым аспектом закона является внедрение нового инструмента - мастер-плана развития теплоэнергетики.
Мастер-план призван обеспечить плановое поступательное развитие теплоэнергетики, взаимоувязанное с планами и программами развития территорий, строительства жилья, динамики численности населения, развития промышленности и другими факторами. Необходимо отметить, что мастер-планы будут учитывать не только развитие тепловых сетей и требуемые тепловые мощности теплоисточников, с учетом развития населенных пунктов по технической части, но и экономическую сторону данного вопроса", - пояснил министр.
Мастер-планы развития теплоэнергетики будут разрабатываться и утверждаться на уровне МИО.
В рамках апробации данного механизма, международными экспертами, привлеченными АБР на сегодня реализован пилотный проект по разработке мастер-плана города Шахтинск Карагандинской области", - сообщил он.
Кроме того, планируется осуществить реформирование отрасли за счет совершенствования механизмов планирования развития, стимулирования повышения энергоэффективности на всех стадиях производственного процесса (производство, передача, потребление), обеспечение необходимой нормативной правовой базы для покрытия существующих правовых пробелов и усиления административной ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики.
Предусмотрены нормы по мониторингу и контролю за всей отраслью, что позволит осуществлять консолидированный сбор информации и анализ отрасли с целью выработки необходимых мер для дальнейшего развития.
Также будет обеспечена разработка необходимых технических норм и стандартов по эксплуатации объектов теплоэнергетики, норм потребления, правила коммерческого учета качество топлива, используемого для производства тепловой энергии.
По словам министра, в изначальной версии законопроекта предусматривался пересмотр политики тарифообразования в сфере теплоэнергетики для улучшения состояния отрасли и повышения инвестиционной привлекательности, путем передачи функций утверждения тарифной методики, учитывающей все обоснованные затраты субъектов естественных монополий в полномочия Министерства энергетики.
Однако, в ходе согласования данные нормы не были поддержаны уполномоченным органом в сфере естественных монополий. При этом, данный проект устанавливает четкие и исчерпывающие полные принципы тарифного регулирования, и критерии которым должны соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию, а именно совершенствование тарифной методологии, обеспечение экономически обоснованного тарифа, возможность привлечения инвестиций", - заявил он.
Как отметил Алмасадам Саткалиев, с целью возможности приведения тарифов на тепловую энергию к экономически обоснованному уровню и не вызвать социальную напряженность среди населения предусмотрен механизм осуществления прямой бюджетной поддержки уязвимых потребителей, а не субъектов теплоснабжения.
Данный механизм позволит создать условия для привлечения инвестиций, а также повышения надежности и качества теплоснабжения", - заверил министр.
Кроме того, проект закона предполагает нормы в части повышения энергоэффективности, стимулирования к развитию в случае экономической и технической целесообразности внедрения ВИЭ в систему централизованного теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло), введение инструментов мониторинга отрасли, в том числе в части используемого топлива.
Согласно Предпринимательского кодекса, проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.Однако качественное проведение государственного энергетического контроля с применением проверочных листов невозможно из-за отсутствия правового основания включения в проверочные листы требований по эксплуатации энергооборудования изложенных в паспортах заводов-изготовителей, которые не относится к нормативно правовым актам", - сообщил глава Минэнерго.
Он подчеркнул, что данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния, соблюдения условий эксплуатации и режимов работы энергооборудования энергопредприятий и потребителей.
На основании вышеизложенного, Министерством энергетики были подготовлены поправки по усилению функций органа государственного энергетического надзора по которым проведен анализ регуляторного воздействия (АРВ) усилений государственного энергетического контроля. Однако, в ходе согласования данные нормы не были поддержаны в полной мере уполномоченным органом в сфере развития предпринимательства", - сообщил он.
По словам министра, регуляторный инструмент, согласованный по итогам АРВ не позволяет осуществлять действенный контроль, направленный на обеспечение безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан.
Единственным изменением в рамках проекта закона является периодический профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, проводимый не более 1 раз в полугодие на основе системы управления рисками и с применением проверочных листов, который не даст должного эффекта.
Также в части теплоснабжения увеличения штрафов за нарушение срока получения паспорта готовности к отопительному сезону и включены новые нормы по привлечению к административной ответственности за:
- несоблюдение нормативов запасов топлива ТЭЦ и котельными;
- самовольное подключение к тепловым сетям систем теплоснабжения.
Текущие поправки в рамках законопроекта, никак не повлияют на повышение энергетической безопасности страны и контрольные функции Комитета атомного и энергетического контроля и надзора не будут усилены", - добавил Алмасадам Саткалиев.
Напомним, президент поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.
05.04.2023, 18:03 47281
Токаев подписал поправки по цифровизации госуслуг в земельных отношениях
Фото: Акорда
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по цифровизации госуслуг в земельных отношениях, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли в двух чтениях поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах, сказано в заключении к проекту закона.
05.04.2023, 17:06 49461
Президенту Казахстана доложили о развитии транспортной инфраструктуры
Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала страны до 2030 года
Фото: Акорда
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства был проинформирован о развитии транспортной инфраструктуры. По соответствующему поручению правительством утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала страны до 2030 года.
Кроме того, для увеличения транзитного потенциала решается проблема острой нехватки вагонного парка. Производство вагонов и локомотивов будет осуществлено на отечественных заводах с участием компаний Stadler, Alstom и Wabtec.
В рамках реализации предвыборной платформы президента до 2029 года проводится работа по развитию международных автомобильных коридоров, в том числе по строительству и реконструкции 8 тысяч километров автодорог республиканского значения.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в гражданской авиации отмечается стабильный рост. В 2022 году преодолен допандемийный уровень - авиакомпании Казахстана перевезли почти 11 млн пассажиров. Внедрен режим "открытого неба", расширяется география полетов. До 2025 года планируется запустить рейсы в Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк.
Глава государства поручил усилить работу по развитию среднего бизнеса, привлечению инвестиций в сырьевой сектор, горнодобывающую промышленность и геологоразведку.
Также президент потребовал обратить особое внимание на модернизацию дорожной, социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, усилить работу по локализации производств и ускорить разработку Градостроительного кодекса.
Кроме того, глава государства был проинформирован о деятельности министерства и исполнении его поручений, в том числе касающихся улучшения качества дорог и обеспечения населения жильем.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах ревизии месторождений. Как сообщил Марат Карабаев, в связи с нарушениями отозваны свыше 200 контрактов и лицензий на разработку твердых полезных ископаемых.
Министр также доложил о реализации пула новых индустриальных инвестиционных проектов, состоящего из свыше 800 проектов.
Ранее Токаев поручил принять меры для обеспечения энергетической, водной и транспортной безопасности.
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