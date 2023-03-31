Запрет на рыболовство введен в Казахстане

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства ввело - Министерство сельского хозяйства ввело запрет на рыболовство на некоторых водоемах Казахстана.





В частности, в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет на рыболовство в следующих местах и в следующие сроки:





в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - с 15 апреля по 1 июня;

в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - с 25 апреля по 10 июня;

на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - с 15 апреля по 1 июня;

на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, - с 5 апреля по 20 мая;

на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - с 10 апреля по 1 июня;

с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) - с 5 апреля по 5 июня;

с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле - с 15 апреля по 1 июня;

с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китаем - с 25 марта по 5 июля.





В приказе также установлены места и сроки пользования:





1) с применением непромысловых орудий лова:





на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбопункта (поселок Арал-Тюбе) - с 6 июня по 4 апреля;

на дельте реки Иле - с 2 июня по 14 апреля;

на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с КНР - с 6 июля по 24 марта.





2) с применением непромысловых орудий лова на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек - со 2 июня по 14 апреля;





3) в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал - со 2 июня по 14 апреля. В восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз - с 11 июня по 24 апреля;





4) на Капшагайском водохранилище и на всех реках и водотоках, впадающих в него, - с 21 мая по 4 апреля;





5) на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректи, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы - со 2 июня по 9 апреля.





Приказ вводится в действие с 9 апреля 2023 года.





Напомним вчера в Атырауской области у браконьеров изъяли более 400 килограммов осетровых. Им грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли более 120 килограммов осетра.



