В Мангистауской области полицейские изъяли более 120 килограммов осетра

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В целях усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях, - В целях усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов.





По словам премьер-министра, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС "Техосмотр" за допущение фиктивного технического осмотра.





Ранее в МВД предложили ужесточить ответственность операторов СТО за фиктивные проверки автотранспорта.





По словам главы МВД, срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности.





На этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении.