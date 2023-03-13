12.03.2023, 13:05 44706
В Мангистауской области полицейские изъяли более 120 килограммов осетра
Фото: Polisia.kz
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Актау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области сотрудники полиции изъяли 124 килограмма осетра, сообщает Polisia.kz
На 29-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили автомашину марки "Лада-2112". В ходе осмотра автотранспорта в багажнике выявлено 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 килограмма", - проинформировали в полиции.
Задержан 26-летний подозреваемый гражданин. Изъятая рыба была передана в ТОО "Kazakh Osetr". Иная информация не разглашается в интересах следствия.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Ранее более 500 килограммов осетра изъяли у браконьеров в Атырау.
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12.03.2023, 16:23 39636
В Казахстане ужесточат ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В целях усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного технического осмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По словам премьер-министра, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС "Техосмотр" за допущение фиктивного технического осмотра.
Ранее в МВД предложили ужесточить ответственность операторов СТО за фиктивные проверки автотранспорта.
По словам главы МВД, срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности.
На этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении.
12.03.2023, 11:35 47836
В Атырауской области вынесен приговор по делу о перестрелке в Сагизе
Фото: Depositphotos
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Атырау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области с участием коллегии присяжных заседателей завершено рассмотрение уголовного дела в отношении 21 подсудимого по делу о массовой драке и перестрелке со смертельным исходом в селе Сагиз Кызылкогинского района.
Судом установлено, что 30 октября 2021 года около 19 часов неподалеку от Сагиза между потерпевшими и подсудимыми "на почве неприязненных отношений" произошла драка, переросшая в перестрелку, информирует azh.kz
В ходе драки подсудимый У. нанес ножевые ранения потерпевшим Е. и К., а подсудимый С. ударил Е. трубой по голове (…) В этот момент подсудимый Т., который стоял возле автомашины свидетеля Ш., несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Далее подсудимый Б. выстрелил из охотничьего ружья в толпу людей, а также дважды выстрелил в потерпевшего К., нанеся ему смертельные ранения. После этого подсудимые К. и Б. скрылись с места преступления. Потерпевшие Е., А., И., Б., Т. получили огнестрельные дробовые ранения различной степени тяжести", - сообщает пресс-служба суда.
Подсудимые свою вину не признали, но их вина была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.
Вердиктом суда с участием присяжных заседателей подсудимому Б. назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, подсудимому Т. - 5 лет лишения свободы, подсудимому У. - 11 лет и 3 месяца лишения свободы. Подсудимый С. признан виновным по пункту 4 части 2 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору), но согласно закону РК "Об амнистии" освобожден от уголовной ответственности.
Напомним, 30 октября в Кызылкогинском районе Атырауской области на трассе Атырау - Актобе, в районе села Сагыз, произошла перестрелка. Сообщалось о пяти раненых, которые были доставлены в Сагызскую сельскую врачебную амбулаторию. Позже стало известно о том, что один из них, 36-летний мужчина, скончался. После драки со стрельбой полицию Атырауской области перевели на усиленный режим.
10.03.2023, 18:10 94036
Апелляционный суд оставил без изменения приговор убийце врача в Алматы
Фото: Pexels.com
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор убийце врача-гастроэнтеролога в Алматы, сообщает в пресс-служба Алматинского городского суда.
Апелляционный суд вынес вердикт убийце врача Юрия Шумкова, сообщает tengrinews.kz.
Суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения", - цитирует inform.kz сообщение в пресс-службы суда.
Напомним, 16 января суд вынес приговор убийце известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова.
Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана: статья 99 "Убийство"; статья 115 "Угроза"; статья 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"; статья 291 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", статья 380 "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
Он признан виновным в совершении убийства в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти, и ему назначено 18 лет лишения свободы.
Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит выстрелом в голову 4 апреля прошлого года. Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался один из пациентов Шумкова, который решил отомстить врачу за якобы неудавшееся лечение. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала убийство врача страшной трагедией для всего здравоохранения страны.
10.03.2023, 17:15 98406
Ущерб более 61 млн тенге: в Талдыкоргане вынесли приговор организатору финпирамиды
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкорганском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба суда.
Летом 2018 года Т. зарегистрировалась на сайте международной компании Q, получив сертификат независимого представителя. В октябре 2019 года Т. на территории города Талдыкоргана Алматинской области (ныне область Жетісу) незаконно вовлекала новых участников для участия в финансовой пирамиде, где граждане должны были произвести взносы в размере от 690 000 до 860 000 тенге для регистрации в компании Q. При этом Т. обещала еженедельно производить выплаты в размере $200 каждому участнику компании Q", - проинформировали в суде.
Действуя согласно преступной схеме, каждый участник должен был вовлекать новых участников, то есть выплаты дивидендов должны были осуществляться от вновь вступивших участников финансовой пирамиды.
В результате преступных действий Т. в финансовой пирамиде было зарегистрировано 76 граждан, ущерб потерпевшим составил свыше 61 млн тенге", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что вина подсудимой доказывается показаниями потерпевших и свидетелей и другими исследованными материалами уголовного дела.
Преступление, совершенное Т., относится к категории тяжких, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - подчеркнули в суде.
С учетом смягчающих вину обстоятельств ввиду наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, совершения преступления впервые и отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге.
10.03.2023, 15:43 100136
Суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым отложили на неделю из-за госпитализации подсудимого в больницу.
Информацию подтвердили в пресс-службе Жетысуского областного суда.
Судебное заседание переносится на следующую неделю в связи с тем, что подсудимый попал в больницу", - рассказал официальный представитель суда Нурсултан Орынбасаров, сообщают СМИ.
Информацию о госпитализации генерала подтвердил также адвокат Кудебаева Руслан Баймаков. Однако он не сообщил, с каким диагнозом и в какую больницу госпитализирован его подзащитный.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сегодня ему должны были вынести приговор, однако судебный процесс перенесли. Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.
Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.
Прокуроры запросили для генерала 9 лет колонии.
Ранее Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
10.03.2023, 14:21 101971
Нарколабораторию по производству "синтетики" выявили в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередную нарколабораторию выявили полицейские на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
6 марта во время проведения спецоперации был задержан 29-летний подозреваемый, являющийся уроженцем Карагандинской области. В ходе обыска на территории дома было обнаружено оборудование в виде стеклянных колб, подносы с веществом белого цвета кристаллической формы и 15 канистр с прекурсорами", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В полиции рассказали, что задержанный в начале декабря прошлого года в Telegram-канале познакомился с неизвестным лицом, который предложил работу, связанную с изготовлением наркотических средств. В конце декабря 2022 года он прибыл в Алматинскую область, поселился в селе Болек и занялся производством наркотиков.
Ранее в столице был перекрыт крупный канал поставки "синтетики". Всего, по данным МВД, с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков, из них 105 килограммов "синтетики". В частности, в Алматы была ликвидирована ОПГ наркосбытчиков из 5 человек.
10.03.2023, 12:36 103366
Четыре наркоконтрабандиста приговорены к длительным срокам заключения в Мангистауской области
Осужденные были задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря
Фото: КНБ РК
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Актау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, сообщает пресс-служба КНБ.
По информации КНБ, в феврале 2023 года специализированным судом по уголовным делам Мангистауской области участники наркогруппы признаны виновными в соответствии с частью 4 статьи 286 УК РК (Контрабанда наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере) и приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Осужденные были задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря.
Граждане иностранного государства незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере. Использованное преступниками судно обладало высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами. Доставка наркотиков осуществлялась в ночное время в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступниками использовались спутниковые средства связи и GPS", - рассказали подробности в ведомстве.
В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана материалами уголовного дела.
Напомним, с начала года в РК из оборота изъято 755 кг наркотиков.
09.03.2023, 13:10 107391
Прокурор: Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу
Фото: pixabay.com.
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу, сообщила в ходе слушаний прокурор Альмира Кожахметова.
В суде Байконурского района Астаны начались предварительные слушания по делу Гульмиры Сатыбалды, сообщает inform.kz.
Мы просим изменить меру пресечения, поскольку Гульмира Сатыбалды больше года находится в избранной ей мере пресечения в виде ареста. Она имеет троих детей, она - женщина, имеет пятерых внуков, ей тяжело находиться в полной изоляции. На сегодняшний день характеризуется положительно, имеет постоянное место жительство. Сатыбалды готова являться по предварительному вызову на все судебные заседания, поэтому просим изменить меру пресечения на домашний арест или залог", - заявила адвокат Асель Рабатова.
Однако прокурор Альмира Кожахметова сообщила о том, что есть основания, чтобы держать подсудимую под стражей.
В ходе досудебного производства были факты того, что подсудимая Сатыбалды пыталась пересечь границу, поэтому я считаю, что мера пресечения изменению не подлежит", - цитирует tengrinews.kz прокурора.
Напомним, в декабре прошлого года Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.
Ранее Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".
Также стало известно о возвращении в РК драгоценных камней и ювелирных изделий стоимостью свыше $230 млн.
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