29.03.2023, 13:56 47451

Более 400 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области

Браконьерам грозит наказание до 5 лет лишения свободы
Более 400 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 400 килограммов незаконно выловленной осетровой рыбы изъято у браконьеров в Атырауской области.

25 марта сотрудниками ОП Курмангазинского района при досмотре ГАЗели, находящейся под управлением 43-летнего жителя района, изъяты осетровые рыбы общей массой 417 кг", - сообщает Polisia.kz.  


По данному факту проводится досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

По статье браконьерам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли у браконьеров 124 килограмма осетра.  

Напомним, в этом году прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых. Вылов намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях.
 

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30.03.2023, 14:50 10356

Серика Кудебаева доставят в суд принудительно

Подсудимый не явился на судебное заседание
Серика Кудебаева доставят в суд принудительно
Фото: pexels
Талдыкорган. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева доставят в суд принудительно, проинформировали в пресс-службе суда области Жетісу.

Как сообщили в пресс-службе, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кудебаева отложено на 3 апреля на 10.00.

В связи с тем, что подсудимый не явился на судебное заседание, сведений, подтверждающих уважительность, причин у подсудимого не имеются. В этой связи в соответствии со статьей 157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном приводе С. Кудебаева к указанному времени", - проинформировали в суде.


Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сегодня ему должны были вынести приговор, однако судебный процесс перенесли. Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.

Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

Прокуроры запросили для генерала 9 лет колонии.

Ранее Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
 
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Теги:СудТалдыкорганКудебаев
30.03.2023, 12:45 13916

В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги

Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги и пошлины, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину с указанных лиц, тогда как пунктом 4 статьи 617 Налогового кодекса (Освобождение от уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий) они освобождены от уплаты при совершении нотариальных действий", - проинформировали в ведомстве.


В другом случае налоговые органы также незаконно начисляли платежи за транспорт, землю, несмотря на то что указанный контингент освобождался от их уплаты.

В данном случае налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов. По акту надзора прокуратуры незаконная практика в деятельности частных нотариусов и налоговиков исключена", - отметили в прокуратуре.


Напомним, в 2021 году сенат утвердил новые пособия для людей с инвалидностью.
 
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Теги:НалогиГенпрокуратураАстана
30.03.2023, 09:38 19976

ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге

Им покровительствовал сотрудник полиции
ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге
Караганда. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При координации Главной транспортной прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью департамента на транспорте пресечена преступная группа, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, информирует Главная транспортная прокуратура.

По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.

В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения железнодорожных путей", - рассказали в ведомстве.


На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.

С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.

Напомним, бухгалтеров Алматинского отделения КТЖ подозревают в крупных систематических хищениях.
 
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Теги:КТЖхищение
29.03.2023, 19:13 39506

34 кг мефедрона - нарколабораторию ликвидировали в Жамбылской области

Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района
Тараз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, изготавливавшей и хранившей мефедрон. Изъято 34 кг 123 г, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района. Здесь занимались подготовкой и последующей реализацией наркотиков в другие города Республики.

Преступники, приняв меры предосторожности высокого уровня, заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно контролировали лабораторию посредством видеонаблюдения.

Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков при поддержке прокуратуры.

Все подозреваемые были арестованы. Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3  части 3 статьи 297 УК и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Ранее Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ. Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
 
29.03.2023, 09:08 56076

КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории   

В ней производили психотропные вещества, изъято 200 кг наркотиков
КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории
Фото: КНБ РК
Туркестан. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование", - проинформировали в КНБ.


КНБ РК

В процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.

КНБ РК

Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области. Следует отметить, что нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0,4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества "альфа-PVP", - сообщили в пресс-службе.


КНБ РК

По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования. Работа по противодействию международному наркобизнесу продолжается.
 
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Теги:нарколабораторияликвидацияКНБ
28.03.2023, 20:11 72801

Астанчанин заказал убийство родственницы, чтобы не отдавать 500 тысяч долларов   

Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудники полиции провели оперативную комбинацию с имитацией убийства
Фото: Polisia.kz
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны проведены оперативные мероприятия в отношении ранее судимого жителя столицы, который в интересах третьего лица организовал убийство 57-летней женщины, сообщает Polisia.kz.

Организатор через своего знакомого заключил сделку с исполнителем и отдал ему один миллион тенге предоплаты из 10 миллионов тенге, а также передал сотовый телефон с фотографией и другими данными предполагаемой жертвы.

В тот же день сотрудниками УБОП наемный убийца был установлен. Вещественные доказательства изъяты. Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудники полиции провели оперативную комбинацию с имитацией убийства.

В результате оперативно-следственных мероприятий все участники преступления задержаны и водворены в ИВС. Установлено, что организатором убийства является родственник потерпевшей, которому в феврале она передала на хранение 500 тысяч долларов, что и послужило мотивом преступления.

В интересах следствия другие обстоятельства преступления не разглашаются. Расследование продолжается.


Органами уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек. При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан. Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел: 400 - за совершение мошенничества, 250 - за кражи.
 
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Теги:ДеньгиУбийствозаказ
28.03.2023, 17:42 77721

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы  

Нарколабораторией "заведовал" 44-летний хозяин дома
Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Турксибском районе Алматы.

Производство функционировало в стенах частного дома на улице Харьковская", - рассказали в полиции города.



Нарколабораторией "заведовал" 44-летний хозяин дома.

В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости, колбы с жидкостями и другая атрибутика, использованная при производстве синтетических наркотиков", - сообщили в полиции.


В общей сложности в нарколаборатории полицейские изъяли несколько больших пакетов с готовой продукцией.

Все, что было найдено в подвале в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу.

Начато досудебное расследование.

Напомним, в Казахстане регулярно ликвидируют подпольные нарколаборатории, в которых изготавливают синтетические наркотики.

Так, в конце прошлого года в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков. ОПГ планировала открыть 8 нарколабораторий в Казахстане. У них изъято 72 тонны прекурсоров для производства наркотиков.

До этого очередную нарколабораторию полицейские выявили на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Всего, по данным МВД, с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков, из них 105 килограммов "синтетики".
 
28.03.2023, 13:35 81651

Прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества

Гособвинитель также попросила признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении преступлений
Прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: Depositphotos
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный обвинитель Айжан Аймаганова запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса РК (Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград) необходимо внести представление президенту о лишении Боранбаева государственных наград, а именно орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3 степени", - цитирует inform.kz государственного обвинителя Айжан Аймаганову.


Айжан Аймаганова также попросила признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 28 УК РК (Пособничество в совершении преступления), пунктом 2 частью 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере), пунктом 3 частью 3 статьи 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах).

Назначить ему наказание по статьям 28, часть 5, и 189, часть 4, пункт 2, в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в уполномоченном органе по регулированию и контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, по статьей 218, часть 3, пункт 3, - в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества", - цитирует zakon.kz прокурора.


Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.

Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.

По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.

Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
 
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Теги:СудЗапросОбвинениеБоранбаев

 

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