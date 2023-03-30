Более 400 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области

Фото: Polisia.kz

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Атырау. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 400 килограммов незаконно выловленной осетровой рыбы изъято у браконьеров в Атырауской области.





25 марта сотрудниками ОП Курмангазинского района при досмотре ГАЗели, находящейся под управлением 43-летнего жителя района, изъяты осетровые рыбы общей массой 417 кг", - сообщает Polisia.kz .





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".





По статье браконьерам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.





Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли у браконьеров 124 килограмма осетра.



