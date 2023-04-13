Запретить ЛГБТ-пропаганду в Казахстане предлагает мажилисмен   

Производственный контроль осуществляется с целью обеспечить безопасность и безвредность для человека продукции, работ и услуг

Фото: УВП Астаны

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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК утвердило новые санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля.





Производственный контроль осуществляется с целью обеспечить безопасность и безвредность для человека продукции, работ и услуг.





Производственный контроль ведется за продукцией и эпидемически значимыми объектами, согласно утвержденному Минздравом перечню", - говорится в документе.





В перечень вошли: пищевые продукты, продукция для детей, парфюмерно-косметические средства, бытовая химия, издательская продукция, а также деятельность детских молочных кухонь, объектов образования, здравоохранения, общепита, производства пищевой продукции и др.





Производственный контроль включает в себя ряд требований:





разработку программы производственного контроля; осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров; контроль за своевременностью и полнотой прохождения медицинских осмотров; контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции; оценку факторов риска, анализ выявленных опасностей, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и определение методов контроля безопасности процессов; ведение учета и отчетности документации, связанной с осуществлением производственного контроля; разработку схемы информирования населения, местных исполнительных органов, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения об аварийных ситуациях, остановках производства, нарушениях технологических процессов, о связанных с деятельностью объекта массовых (три и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваниях и отравлениях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой производственного контроля. осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров в соответствии с требованиями документов нормирования.





Программу производственного контроля разрабатывает ИП или руководитель юридического лица самостоятельно либо с привлечением лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический аудит.





Программа производственного контроля разрабатывается с учетом имеющихся на объекте факторов риска.





В случаях внедрения новой технологии, внесении изменений в технологический процесс, рецептуру пищевого продукта, других изменениях, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения программа в обязательном порядке пересматривается", - говорится в документе.





Производственный контроль осуществляется с применением лабораторно-инструментальных исследований и испытаний на следующих категориях объектов:





объекты промышленной и радиационной гигиены; объекты производства и оборота пищевой продукции; объекты коммунальной гигиены; организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, организации, оказывающие стационарную помощь, организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации, организации медицины катастроф, организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации, организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход, организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, организации, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологоанатомической диагностики, организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность; объекты производства дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств и (или) оказания дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных услуг; объекты воспитания и образования детей и подростков, дошкольного воспитания и обучения детей, интернатные организации, оздоровительные объекты; объекты по хранению и использованию химических веществ, агрохимикатов и пестицидов; транспортные средства по переводке пассажиров (железнодорожный, воздушный).





При выявлении в ходе производственного контроля нарушения, в результате которого пищевая продукция приобрела опасные свойства, предприниматель обязан незамедлительно прекратить процессы изготовления, оборота и утилизации пищевой продукции, обеспечить ее отзыв с объектов внутренней торговли и провести соответствующую экспертизу, после чего организует ее утилизацию или уничтожение", - говорится в правилах.





Если в ходе производственного контроля выявлены нарушения требований документов нормирования, которые могут привести к возникновению угрозы жизни и здоровья населения, производители должны устранить выявленные нарушения, в том числе:





приостановить либо прекратить деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;

прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям, отозвать с объектов внутренней торговли и провести экспертизу продукции, использовать такую продукцию в целях, исключающих причинение вреда человеку, или уничтожить ее.





При выявлении в процессе производственного контроля больных инфекционными и паразитарными заболеваниями - незамедлительно отстранить их от работы до получения допуска к работе после проведения соответствующего обследования и контрольного медицинского обследования. При выявлении сотрудников, с гнойничковыми инфекциями на руках (на объектах производства пищевой продукции) - незамедлительно отстранить их от работы или перевести на другую работу, не связанную с непосредственным контактом с пищевой продукцией.





Если производственный контроль показал неудовлетворительные результаты лабораторных исследований готовой продукции, нужно повторно исследовать удвоенное количество образцов, провести дополнительный контроль сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды, воздуха, смывов, санитарной одежды, рук работников.





Правила вводятся в действие 23 апреля 2023 года.