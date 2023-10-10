Запретить вождение автомобиля без медстраховки предложила глава Минздрава

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Кызылорда. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Кызылординскую область президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ознакомили с ситуацией в городе Байконуре, - В ходе визита в Кызылординскую область президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ознакомили с ситуацией в городе Байконуре, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.





Президенту также доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда - Жезказган. На сегодняшний день из 216 километров трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 километра.





Главе государства доложили, что участок международной трассы Западная Европа - Западный Китай от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в первую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Взять данный вопрос на контроль поручено заместителю премьер-министра Роману Скляру.





Дополнено 10.10.2023, 16.45





Президенту был представлен проект новой теплоэлектроцентрали города Кызылорды. Глава государства поручил правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.





В прошлом году министерство энергетики подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в областном центре. Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта - 215 млрд тенге", - рассказали в Акорде.





По словам акима области, теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.





Отмечается, что действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90 %. Помимо этого, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 километра.



