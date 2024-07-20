Запущена новая информационная система по банкротству физлиц

Заявитель может в Qoldau видеть статус по заявлению

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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц Qoldau. Она доступна по - Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц Qoldau. Она доступна по ссылке , сообщает ДГД Алматы.





Эта информационная система предусматривает возможность подачи заявок и автоматизированной проверки на соответствие заявителя критериям банкротства через базы 24 государственных органов и организаций.





Заявитель может в системе видеть статус по заявлению, решению уполномоченного органа. Также видит причину отказа и сведения, предоставленные по ней, соответствуют требованиям. Это очень удобно, и в перспективе он может обратиться к тому или другому органу для корректировки данных.





Кроме того, в системе Qoldau все желающие могут в режиме реального времени просматривать статистические данные о банкротстве физических лиц.





По данным ДГД Алматы, по состоянию на 19 июля 2024 года от алматинцев поступило 8910 заявлений о внесудебном банкротстве, из них:





в отношении 730 граждан начато производство по внесудебному банкротству;

получили 6503 гражданина;

1381 гражданин признан банкротом;

153 заявления о пересмотре;

143 заявления отозвано самим заявителем или прекращено сервисодателем.





Основной причиной отказа является несоответствие условиям некоторых договоров займа, где период непогашения ответственности не составляет 12 месяцев, или наличие имущества у физлица.





Об отказе в применении процедур внесудебного банкротства сообщается через сервис 1414 по телефону. В случае получения такого уведомления заявление может быть подано через 3 месяца в соответствии с требованиями внесудебного банкротства.