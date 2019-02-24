Запускаемая в Казахстане бюджетная авиакомпания за первый год работы перевезет не менее 1 млн пассажиров - МИИР РК

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Ожидается, что запускаемая в Казахстане бюджетная авиакомпания за первый год работы перевезет не менее 1 млн пассажиров, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением президента Казахстана в мае этого года запланирован запуск новой бюджетной авиакомпании Fly Arystan, которая будет аффилирована с компанией "Эйр Астана". Ожидается, что в текущем году в эксплуатации компании будут четыре воздушных судна Airbus 320, напомнил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек на пленарном заседании мажилиса.

Основное отличие - стоимость билетов авиакомпании будет в два раза в среднем ниже, чем стоимость билетов "Эйр Астаны". Мы ожидаем, что в первый год эксплуатации авиакомпания должна в течение года, с мая по май следующего года, перевезти не менее 1 млн пассажиров. Рынок Казахстана сегодня - примерно 8,5 млн пассажиров, то есть уже в первый год более 10% рынка эта компания должна перевозить", - отметил министр.

По его словам, в течение четырех лет в распоряжении авиакомпании будут уже 15 самолетов.

Конечно, уровень сервиса несколько другой будет, как во всем мире, компании низкобюджетные, лоукостеры, предоставляют определенный перечень услуг, а остальное будет иметь дополнительную плату", - резюмировал Касымбек.

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