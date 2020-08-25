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Заседание бюро политсовета Nur Otan состоится 28 августа

24.08.2020, 12:43 6616
Заседание бюро политсовета Nur Otan состоится 28 августа
Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Заседание бюро политического совета партии Nur Otan переносится на пятницу, 28 августа, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек в Twitter.
 

Елбасы, председатель партии Нурсултан Абишевич Назарбаев в рамках обсуждения предвыборной программы поручил члену бюро, премьер-министру Аскару Мамину усилить меры по социальному обеспечению, повышению качества здравоохранения, созданию рабочих мест и стимулированию доходов населения", - написал Бауыржан Байбек.

 
Отдельно должны быть предложены конкретные механизмы поддержки молодежи в регионах.
 

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