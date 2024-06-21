Засуху в пяти регионах Казахстана прогнозируют синоптики

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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по торговле и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах парламента рассказал, как будет рассматриваться петиция по возврату прежнего часового пояса в Казахстане.





Сегодня проводится заседание рабочей группы. Это первый этап -организационный. Мы рабочую группу сформировали, всех, кого заявитель представил, кто в состав должен был войти, мы включили, на этой группе мы сегодня говорим о принципах работы: открытость, аргументированность, взаимоуважение. Устанавливаем график работы, формируем повестку и как в шахматах - каждый ход аргументирован, записан, без взаимных обвинений, без лишних эмоций. Это будет второй этап работы. Далее комиссия подведет итоги и вынесет свое решение", - сказал Арман Шаккалиев.





Он напомнил, что установленный срок - 40 дней. И добавил, что в этот установленный законом срок все и произойдет.





Ранее инициатор смены часового пояса - экоактивист Болат Нуркожаев в интервью inform.kz ответил на критику.





Напомним, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.





Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов этой весной. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.





Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.





В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что после перевода времени стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.





Медицинский психолог, РНО-кандидат, президент ОО "Казахстанская ассоциация когнитивно-поведенческой терапии" Евгений Ян рассказал , с какими последствиями для здоровья могут столкнуться казахстанцы в результате перехода страны на единый часовой пояс.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".