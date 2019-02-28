Заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента назначен Муханов

Астана. 11 декабря. Kazakhstan Today - Распоряжением главы государства Муханов Максат Нурдаулетович назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает пресс-служба главы государства, распоряжением президента Муханов он освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства