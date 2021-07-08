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Завершается строительство тоннеля по трассе Западная Европа - Западный Китай

07.07.2021 16930
Завершается строительство тоннеля по трассе Западная Европа - Западный Китай
Фото МИИР РК
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Скоро откроется движение в одном из тоннелей по дороге Западная Европа - Западный Китай. Движение откроется по левой стороне тоннеля в Тюлькубасском районе. Общая протяженность тоннеля - 40,5 километра, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сейчас пробивка левой стороны тоннеля завершена. Завершаются бетонные работы. Далее начнутся работы по конструктивным слоям дорожной одежды с последующим открытием движения, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Напомним, по проекту реконструкции международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай в поселке Шакпак баба идет строительство тоннеля на 593-м - 632-м километрах дороги Хоргос - Алматы - Тараз - Шымкент - Ташкент.
 
Недавно с участием Всемирного банка, комитета автомобильных дорог, подрядной организацией ОАО "Евраскон", службой технадзора Temelsu consult проведены общественные слушания в Тюлькубасском районе по вопросу реализации строительства тоннеля. Во время общественных слушаний были затронуты вопросы социально-экологического характера. Также комиссия осмотрела ход работ.
 

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