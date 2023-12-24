Завышение цен на сумму более 750 млн тенге в госзакупках предотвратили волонтеры

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году антикоррупционные волонтеры предотвратили риски завышения цен на сумму 782 млн тенге, - В 2023 году антикоррупционные волонтеры предотвратили риски завышения цен на сумму 782 млн тенге, рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.





Как рассказали в Антикоре, значительная сумма, около 200 млн тенге, возвращена в бюджет Мангистауской области. В частности, в октябре этого года ГКП "Каспий жылу, су арнасы" (Актау) запланировало приобретение 1 единицы "трехконтурной станции" на сумму 247 млн тенге. При этом проведенный анализ показал, что рыночная цена составляет порядка 50 млн тенге. В результате соответствующей работы стоимость товара снижена до 49 млн тенге.





В другом случае одна из средних школ в Алматы планировала закупить 25 компьютеров на общую стоимость 12,5 млн тенге, то есть за единицу - 500 тысяч тенге. Однако в ходе мониторинга установлено, что подходящий по техспецификации моноблок стоит примерно 315 тысяч тенге. По итогам закупка отменена, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.





В Атырауской области после работы волонтеров дом культуры в Кызылкогинском районе отменил закупку картин на сумму 5,3 млн тенге в связи с нарушением условий конкуренции среди поставщиков.





Помимо анализа госзакупок, значительная часть волонтеров задействованы в мониторинге хода строительства социальных объектов.





В Акмолинской области по итогам мониторинга строительства школы в селе Буланды установлены нарушения соединительных узлов и отсутствие огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши. По результатам проверки управлением ГАСК установлены нарушения СНиПов и отклонения от проектного решения. Подрядчику выдано предписание об устранении нарушений и составлен протокол.





В Алматинской области акимат в установленные сроки не выплатил зарплату 1200 студентам, принимавшим участие в программе "Жасыл ел". После вмешательства волонтеров студентам выплачена сумма в размере 133,9 млн тенге.





В Шымкенте приостановлено незаконное посещение мониторинговой группой субъектов предпринимательства. Руководителем управления здравоохранения издан необоснованный приказ по мониторингу частных медицинских организаций. В результате своевременного реагирования приказ отменен.





Волонтеры ВКО установили факты загрязнения реки Зеленка возле горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк" в Алтайском районе. Антикоррупционной службой инициировано проведение проверки департаментом экологии области по вопросам соблюдения требований экологических норм.





Кроме этого, в рамках волонтерства профессиональными юристами, адвокатами оказаны правовые консультации более 9 тысячам граждан.



