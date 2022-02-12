Жаксылыков проверил воинские части и наградил пострадавших в результате январской трагедии военных

ТАЛДЫКОРГАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Комиссия под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова совершила рабочую поездку в Алматинский и Капшагайский гарнизоны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оборонным ведомством принимаются меры по реализации первоочередных задач руководства страны по реформированию Вооруженных Сил. Основное внимание в ходе рабочей поездки было обращено на состояние боевой готовности, техническое и боевое оснащение войск, сообщает пресс-служба МО РК.

В частности руководитель оборонного ведомства проверил условия хранения боеприпасов на складах. Командиры доложили о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности воинских объектов и близлежащих населенных пунктов.

В ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков посетил Военный клинический госпиталь, где навестил военнослужащих, пострадавших в результате январских событий.

Все военнослужащие прошли полное обследование, им оказана необходимая помощь и назначено лечение. Большинство пострадавших уже выздоровели и встали в строй.

Министр обороны выразил благодарность за достойную службу во благо казахстанцев и вручил медали "Ел корганы" военнослужащим Вооруженных Сил подполковнику Хакиму Избакиеву, старшему лейтенанту Суннату Калжигиту, сержантам Ерболу Кендербаеву и Шалкару Кылышову, курсантам Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Рамилю Тургану и Омару Алиеву, а также военнослужащему срочной службы воинской части Национальной гвардии рядовому Мейржану Бимырзе.