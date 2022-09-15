Жалоб поступает много - Смаилов о качестве интернета в РК

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания правительства заявил, что на качество интернета в стране поступает много жалоб от населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом есть проблема качества предоставления интернета. Не говоря об отдаленных населенных пунктах, даже в наших крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Жалоб от населения поступает много. Нет пользы даже от цифровых платформ и информационных систем, если качество интернета будет плохим. Министерству цифрового развития эту проблему надо держать на особом контроле", - сообщил Алихан Смаилов.

Он также добавил, что в сфере цифровизации необходима более активная координация всех заинтересованных госорганов и организаций, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В ходе заседания министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в рамках нацпроекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" по новой методике проведен реинжиниринг 175 бизнес-процессов госуслуг, в результате чего снизился расход бумаги и уровень бюрократии в целом. До 2025 года будет проведен полный реинжиниринг всех 5 тысяч бизнес-процессов. Перевод госуслуг в электронный формат осуществляется в соответствии с планом, на сегодня их доля достигла 94%.

Кроме того, реализована возможность получения 9 госуслуг посредством видеосервиса без посещения ЦОНа. До конца года их количество будет доведено до 44. При этом модернизация ЦОНов осуществляется по плану - 8 новых фронт-офисов уже обслуживают население, до 2024 года будет модернизировано 115 центров обслуживания населения.

В рамках цифровизации сфер строительства и транспорта на платформе eQurylys осуществляется процесс контроля строительства 92 республиканских автомобильных дорог.

В сельскохозяйственной отрасли с 1 июля 2022 года запущена новая система субсидирования. В ней имеется вся необходимая для фермеров информация по мерам господдержки, что позволит им сократить расходы на 30% и волокиту с документами в целом.

В сфере топливно-энергетического комплекса введена в эксплуатацию информационная система учета нефти и газового конденсата, к которой подключены все АЗС. Теперь информация о продаже и запасах горючего и иного сырья будет доступна онлайн.

По цифровизации образования одним из важнейших проектов является перевод портфеля учебников в цифровой формат. Из имеющихся 670 печатных учебников 97% переведены в цифровой формат. 100-процентная оцифровка будет достигнута до конца года.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проводимой в рамках нацпроекта работе по повышению конкурентоспособности научной экосистемы.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что реализация нацпроекта должна дать увеличение доли ВВП в IT-сфере до 5% и доли частного софинансирования прикладных научных исследований на уровне не менее 50%. Кроме того, в рамках него реализуется пул проектов, упрощающих получение социальной поддержки.

Одним из них является недавно запущенный пилотный проект "Цифровая карта семьи". Он позволил охватить более 480 тысяч семей - потенциальных получателей адресной социальной помощи, а также порядка 100 тысяч граждан - получателей пенсионных выплат и пособий. Введение проекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года", - проинформировал Алихан Смаилов.

Также, по его словам, планируется осуществить запуск системы "Социальный кошелек" и платформы Kaznedra, которая позволит инвесторам в режиме реального времени отслеживать банк данных минеральных ресурсов.

В завершение Алихан Смаилов поручил принять системные меры по снижению количества сбоев информационных систем, обеспечить эффективную работу проектов "Цифровая карта семьи" и "Социальный кошелек" уже до конца текущего года, а также до конца 2023 года запустить платформу Kaznedra.

Кроме того, для широкого вовлечения частных инвестиций в научно-техническое развитие страны премьер-министр поручил проработать вопросы включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов создание новых научно-исследовательских центров и лабораторий.