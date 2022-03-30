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Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра

29.03.2022, 16:01 17056
Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ерулана Жамаубаева заместителем премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности министра финансов Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства. 

 
Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года. 
 
В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит". В 2009 году окончил Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова по специальности "Стратегический менеджмент" (МДА). Прошел курсы повышения квалификации (стажировки) в международных финансовых организациях и центральных (национальных) банках западных стран по следующим направлениям: "Макроэкономическая и финансовая политика", "Стратегия монетарной политики и особенности ее проведения в Европейском центральном банке", "Макроэкономическое управление", "Инструменты финансового рынка", "Финансовая стабильность".
 
Трудовой стаж:
 
  • 1996-1998 - преподаватель-стажер, преподаватель Казахской государственной академии управления;
  • 1998-2006 - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка;
  • 2006-2014 - директор департамента координации Национального банка;
  • 2014-2015 - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";
  • 07.2015-11.2015 - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента;
  • 11.2015-11.2018 - заведующий отделом социально-экономического мониторинга администрации президента;
  • 29.11.2018-22.03.2019 - помощник президента;
  • 22.03.2019-05.2020 - ответственный секретарь Министерства финансов;
  • 18.05.2020, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022 - министр финансов. 
 
Прочие должности:
 
  • с 27.05.2020 - член государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте;
  • с 04.02.2022 - член совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". 
 

новости по теме

Директор Института языкознания доложила президенту о реформировании казахского языка

30.03.2022, 19:54 431
Директор Института языкознания доложила президенту о реформировании казахского языка
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Директор Института языкознания Анар Фазылжанова проинформировавала президента Касым-Жомарта Токаева об основных результатах деятельности сотрудников Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Анар Фазылжановой, Институт работает по трем основным направлениям. Первое - исследование теоретических аспектов лингвистики казахского языка в контексте развития мирового языкознания. Второе направление - цифровизация казахского языка, в частности, создание электронного информационного ресурса Национальный корпус казахского языка. Третье направление - реформирование казахского языка, направленное на расширение сферы его применения, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства, высоко оценив труды ученых Института языкознания, пожелал им успехов в научной деятельности.
 

Президент принял писателя Смагула Елубая

30.03.2022, 19:15 1951
Президент принял писателя Смагула Елубая
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Основной темой встречи Касым-Жомарта Токаева и Смагула Елубая стала творческая деятельность писателя. Собеседники также обменялись мнениями о современном состоянии казахской литературы и отечественного кино, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Смагул Елубай рассказал главе государства о фильме, снятом по его роману "А? боз ?й" ("Одинокая юрта"). Описываемые в картине события происходят во времена голода в казахской степи в первой половине ХХ века, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал литератору творческих успехов.
 

Как обеспечивают дизтопливом аграриев в Акмолинской области

30.03.2022, 17:49 3416
Как обеспечивают дизтопливом аграриев в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 30 МАРТА - Акмолинские аграрии активно начали подготовку к весенне-полевым работам. Фермеры основного зерносеющего региона страны подготавливают технику, семена и запасаются топливом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, на проведение весенне-полевых работ потребность региона в горюче-смазочных материалах составляет в дизельном топливе - 76, в бензине - 7,8, в масле - 4,8 тысячи тонн, сообщает управление внутренней политики региона.
 

В настоящее время в этом направлении ведется активная работа. Министерством энергетики РК на проведение весенне-полевых работ в области выделено 72 тысячи тонн гарантированного объема дизтоплива. В разрезе заводов это выглядит следующим образом: с Павлодарского НХЗ - 32 тысячи тонн, с Шымкентского НПЗ - 40 тысяч тонн. Его доставкой будут заниматься 17 операторов - поставщиков дизельного топлива и 3 самостоятельных хозяйства по приобретению", - сообщили в областном ведомстве.

 
Из требуемого объема 13 тысяч тонн топлива уже поступило фермерам области. В апреле на склады предприятий прибудут 30 тысяч, в мае - еще 22 тысячи тонн. 
 
Определена и цена на удешевленное дизельное топливо, при этом конечная цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 208 тенге за литр. Отпускная цена дизельного топлива составляет 212 тысяч тенге за тонну с нефтеперерабатывающих заводов.
 
К слову, в текущем году аграрии области поставили перед собой задачу засеять 5 млн гектаров, из которых 4,6 млн гектаров займут зернобобовые культуры, 282 тысячи гектаров - масличные, более 184 тысяч гектаров - яровые кормовые, 17,4 тысячи гектаров - картофель и более 2,7 тысячи гектаров - овощи.
 

На кызылординца оформили 14 кредитов на сумму более 25 млн тенге

30.03.2022, 17:22 3666
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Депутат мажилиса Юрий Ли обратился в Генпрокуратуру и к председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка с требованием навести порядок в сфере кредитного регулирования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам депутата, в последнее время участились случаи оформления кредитов на казахстанцев без учета актуального статуса, кредитной истории и адекватного расчета долговой нагрузки.
 

Житель Кызылорды Махамбетов сообщает, что неустановленные лица ввели его в заблуждение и оформили на него 14 кредитов на общую сумму по основному долгу свыше 25 миллионов тенге. Злоумышленники оформляли кредиты в период с 20 октября по 26 ноября 2021 года. Обращает на себя внимание, что кредитные организации одобряли по несколько кредитов в один день", - рассказал мажилисмен.

 

Банк ЦентрКредит" и банк "ХоумКредит" выдали 20 октября кредиты на сумму 1 миллион 40 тысяч тенге. На следующий день, 21 октября, было оформлено сразу три кредита: два - на сумму 2,2 миллиона тенге в Jusan Bank и один кредит в "Евразийском банке" - на сумму 1,1 миллиона тенге. В период с 22 по 25 октября 2021 года "Халык банк" выдал кредит на сумму 2,5 миллиона тенге, и Forte bank оформил кредит на сумму 2 миллиона 252 тысячи тенге. На этом история не закончилась, 11 ноября 2021 года "Банк ЦентрКредит" оформляет на Махамбетова залоговый кредит на сумму 8 миллионов 875 тысяч тенге. На следующий день, 12 ноября, "Банк ВТБ" оформляет кредит в размере 5 миллионов тенге. В период с 22 по 26 ноября 2021 года были оформлены кредиты на общую сумму 2 миллиона 354 тысячи тенге в МФО "Онлайн КазФинанс", "Салем Кредит", "Лендинг энд Файненси", "Мега кредит".

 
Депутат подчеркнул, что Махамбетов обращался к финансовому регулятору с жалобой, но управление региональных представителей по Кызылорде в лице и.о. начальника управления Сарманова М. порекомендовало ему в судебном порядке обязать финорганизации произвести корректировку кредитной истории, а также пожаловаться в ОЮЛ "Казахстанская ассоциация "ФинТех" в связи с тем, что события, изложенные в обращении пострадавшего, выходят "за рамки компетенции Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка".
 
Юрий Ли рассказал и о других подобных случаях. В связи с этим депутат попросил профильные госорганы ответить, насколько актуальна и достоверна информация, отражающаяся в кредитных бюро, если в течение одного дня на заемщика можно оформить сразу три кредита, которые он оплачивать не в состоянии, и как это обстоятельство отразилось на состоянии кредитного рынка в целом.
 

Токаев дал ряд поручений правительству по вопросам социально-экономического развития

30.03.2022, 16:38 5506
Токаев дал ряд поручений правительству по вопросам социально-экономического развития
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В резиденции Акорда под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по наиболее актуальным вопросам финансово-экономической повестки, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства отметил, что геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику, в связи с чем государственные органы должны работать слаженно и эффективно.
 

Ситуация меняется очень быстро. В таких условиях важно детально просчитывать свои шаги, четко и быстро оценивать все риски и возможности. Решения должны быть взвешенными и приниматься без промедления и бюрократических проволочек", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
В ходе совещания о текущем состоянии и прогнозах развития экономики доложил премьер-министр Алихан Смаилов. Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отчитался о проводимой в настоящее время денежно-кредитной политике. Информацию об уточненных параметрах республиканского бюджета на 2022 год представил заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев.
 
Участники мероприятия обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения инвестиций, совершенствования транспортной логистики, а также реализации программы повышения доходов населения.
 
По итогам совещания главой государства правительству и администрации президента дан ряд поручений по вопросам социально-экономического развития страны.
 

В Акорде началось совещание правительства

30.03.2022, 15:20 7071
В Акорде началось совещание правительства
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева начинается совещание с правительством. На повестке дня – обсуждение актуальных финансово-экономических вопросов, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу главы государства.
 

Мажилисмены одобрили законопроект о биобезопасности РК

30.03.2022, 15:15 7816
Мажилисмены одобрили законопроект о биобезопасности РК
Фото: mastsdo.ru
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Казахстанские мажилисмены сегодня одобрили во втором чтении законопроект "О биологической безопасности Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проведено 20 заседаний рабочей группы, а также 2 расширенных заседания головного комитета. Сравнительная таблица состоит из 307 принятых позиций. Все комитеты мажилиса дали положительные заключения по законопроекту", - рассказал на заседании нижней палаты парламента депутат Дархан Мынбай.

 
Целями законопроекта являются: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы. Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля.
 
Напомним, проект закона предусматривает необходимость получения разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия, независимо от их форм собственности, а также социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов.

Также предусматривается усиление ответственности за правонарушения в сфере обращения с патогенными биологическими агентами. Так, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обращение с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, без соответствующего разрешения с установлением меры ответственности в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вводится уголовная ответственность за хищение либо вымогательство патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания, с установлением меры ответственности в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
 

Безопасность военных объектов обсудили в Алматы

30.03.2022, 14:19 8736
Безопасность военных объектов обсудили в Алматы
Фото: Минобороны РК
АЛМАТЫ. 30 МАРТА - В Центре миротворческой подготовки состоялась рабочая встреча представителей управления начальника тыла и вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан и Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе информационного обмена рассмотрены вопросы сотрудничества в области обеспечения безопасности военных объектов.
 
Представители ВC Казахстана ознакомились с опытом по организации учета, хранения, контроля и оценки технического состояния боеприпасов, а также обменялись мнениями в вопросах строительства объектов хранения материального имущества и применения технических средств охраны.
 

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вооруженных силах Казахстана продолжается реализация мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения", - подчеркнули в Минобороны


Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.  

В августе прошлого года ЧП произошло на складе боеприпасов в Жамбылской области. Всю хронику ЧП можно посмотреть здесь



 

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