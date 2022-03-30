Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра

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НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Ерулана Жамаубаева заместителем премьер-министра Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности министра финансов Республики Казахстан", - говорится в указе главы государства.
Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года.
В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит". В 2009 году окончил Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова по специальности "Стратегический менеджмент" (МДА). Прошел курсы повышения квалификации (стажировки) в международных финансовых организациях и центральных (национальных) банках западных стран по следующим направлениям: "Макроэкономическая и финансовая политика", "Стратегия монетарной политики и особенности ее проведения в Европейском центральном банке", "Макроэкономическое управление", "Инструменты финансового рынка", "Финансовая стабильность".
Трудовой стаж:
- 1996-1998 - преподаватель-стажер, преподаватель Казахской государственной академии управления;
- 1998-2006 - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка;
- 2006-2014 - директор департамента координации Национального банка;
- 2014-2015 - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";
- 07.2015-11.2015 - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента;
- 11.2015-11.2018 - заведующий отделом социально-экономического мониторинга администрации президента;
- 29.11.2018-22.03.2019 - помощник президента;
- 22.03.2019-05.2020 - ответственный секретарь Министерства финансов;
- 18.05.2020, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022 - министр финансов.
Прочие должности:
- с 27.05.2020 - член государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте;
- с 04.02.2022 - член совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".