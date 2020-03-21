Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Жандарбек Бекшин покинул пост главного санитарного врача Казахстана, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

Согласно приказу министра здравоохранения Елжана Биртанова Бекшин Жандарбек Мухтарович освобожден от должности главного санитарного врача Казахстана", - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

При этом он отметил, что, Бекшин остался на посту заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Пост главного санитарного врача заняла Айжан Есмагамбетова, которая ранее занимала должность директора департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

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