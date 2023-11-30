29.11.2023, 17:00 19936
Назначен новый вице-министр туризма и спорта Казахстана
Фото: primeminister.kz
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Серик Жарасбаев назначен вице-министром туризма и спорта, сообщает пресс-служба правительства РК.
Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором ДЮСШ Петропавловска, главным специалистом, начальником отдела управления физической культуры и спорта СКО. Занимал должности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК, первого вице-президента РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга", вице-министра культуры и спорта РК.
Ранее Мирас Тулебаев был назначен на должность вице-министра туризма и спорта.
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29.11.2023, 20:39 12381
67 млрд тенге удалось сэкономить на госзакупках - Антикор
В большинстве случаев нарушения были допущены аппаратами акимов, организациями образования и здравоохранения
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой в сфере госзакупок за последние два года предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму более 67 млрд тенге (2022 год - 29 млрд тенге, за 10 месяцев 2023 года - 38,4 млрд тенге), сообщает пресс-служба Антикора.
Антикор посредством информационной системы "Единое окно закупок" проводит мониторинг закупок на предмет завышения цен. Завышения были выявлены при закупе канцтоваров, ГСМ, компьютерной техники и продуктов питания.
В большинстве случаев нарушения были допущены аппаратами акимов, организациями образования и здравоохранения.
Наиболее распространенные криминальные схемы - лоббирование интересов конкретных поставщиков, формирование технической спецификации, а также подписание фиктивных актов.
В 2022 году доля госзакупок в общей сумме бюджетных расходов составила 26%, это 4,6% в структуре ВВП Казахстана. Такой высокий оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы госзакупок", - сообщили в Антикоре.
29.11.2023, 11:03 32556
В Казахстане водителей будут штрафовать за неустановку специального знака на авто на газе
Фото: Минторговли РК
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в Казахстане вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием. В случае несоблюдения требования водителям грозит штраф, сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.
Изменение (к СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения") предусматривает размещение специального знака в виде равностороннего треугольника желтого цвета вершиной вверх с каймой черного цвета, в который вписан восклицательный знак и слово GAS, полиграфии обычные. Он должен быть установлен, чтобы визуально можно было определить автомобиль при въезде в закрытый паркинг", - пояснили в ведомстве.
Так как знак является обязательным для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, предусмотрен штраф в размере 3 МРП в случае несоблюдения требования.
В Казахстане на сегодняшний день более 380 тысяч авто оснащены газобаллонным оборудованием.
29.11.2023, 08:55 38701
На западе Казахстана произвели модернизацию энергосетей
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Атырау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области состоялся запуск новых линий электропередачи, построенных для повышения пропускной способности сети и надежности энергоснабжения потребителей западной зоны Казахстана. В официальной церемонии подключения в режиме телемоста принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщили в пресс-службе KEGOC.
АО "KEGOC" построило пять линий электропередачи 220 кВ по маршруту Западно-Казахстанский энергоузел - Атырау - Мангистау общей протяженностью порядка 780 км. В ходе работ установлено свыше 4,2 тысячи электрических опор, обеспечено расширение подстанций "Уральская", "Правобережная", "Индер", "Кульсары", "Тенгиз", а также введена новая распределительная подстанция "Карабатан", - проинформировали в компании.
Отмечается, что в результате реализации проекта значительно увеличена пропускная способность электрической сети: на участке Западно-Казахстанский энергоузел - Атырау со 100 МВт до 200 МВт; на участке Атырау - Мангистау с 50 МВт до 200 МВт. В совокупности это в два раза повысило надежность сети западной зоны. Вероятность отключения потребителей при этом сведена к минимуму.
В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что данный стратегически важный проект имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и развития экономики Западного региона.
Он позволит увеличить пропускную способность электрических сетей в два раза, а также значительно сократить количество случаев отключений потребителей на западе Казахстана, в том числе при аварийных ситуациях на электростанции МАЭК", - сказал премьер-министр.
Усиление электрической сети западной зоны также станет основой для ее дальнейшего объединения с единой электроэнергетической системой Казахстана.
Как отметил председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов, использованное во время строительных работ современное электросетевое оборудование отличается высокой производительностью.
Установленные на подстанции "Индер" управляемые шунтирующие реакторы являются уникальным комплексом, который стабилизирует напряжение без коммутации. Он также снижает потери и повышает надежность эксплуатации протяженных линий передачи и распределительных сетей, позволяя оперативно управлять потоками активной и реактивной мощностей", - сказал Наби Айтжанов.
В строительных работах были использованы металлические и железобетонные опоры, провода, изоляторы и трансформаторы отечественного производства. Доля казахстанского содержания составила порядка 70%, добавили в пресс-службе.
Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д. Правительство РК выделило 4,9 млрд тенге на ремонт МАЭК.
По словам политолога Данияра Ашимбаева, проблема износа энергосетей в Казахстане может принять взрывной характер.
29.11.2023, 08:28 40566
Казахстан и Туркменистан будут совместно развивать коридор Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 26-27 ноября в Ашхабаде под сопредседательством вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева и заместителя генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Батыра Аннаева состоялось первое заседание казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РК.
В ходе заседания достигнута договоренность о совместном развитии коридора Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран.
По итогам заседания подписаны протокол и меморандум о транспортной взаимосвязанности между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством по транспорту и коммуникациям при кабинете министров Туркменистана.
Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного и морского транспорта. В частности, в нем обозначены намерения по увеличению объемов перевозок по территориям двух стран, включая создание благоприятных тарифных условий, принятие совместных мер по гармонизации развития инфраструктуры и внедрению цифровых решений для взаимного обмена информацией.
В рамках заседания были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики. Рабочая группа позитивно оценила проведенную совместную работу по формированию гибкой конкурентоспособной тарифной политики в сфере железнодорожного сообщения и договорилась продолжить работу в этом направлении в последующем.
В Ашхабаде вице-министр транспорта Ластаев также принял участие в международной конференции по устойчивому развитию, на которой были затронуты актуальные вопросы транспортной отрасли.
28.11.2023, 21:23 65391
Малайзия предложила возобновить прямой рейс из Алматы на Лангкави
До 2019 года между Алматы и Лангкави существовал прямой рейс. Он прекратил работу в 2020 году во время пандемии
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе прошла онлайн-встреча членов межпарламентских групп дружбы Казахстана и Малайзии, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Член комитета безопасности палаты представителей парламента Малайзии Саид Ибрахим Бин Саид Нох отметил, что сегодня Казахстан является крупнейшим торговым партнером Малайзии в Центральной Азии. По его словам, до 2019 года между Алматы и Лангкави существовал прямой рейс. Он прекратил работу в 2020 году во время пандемии. Малазийская сторона предложила возобновить рейс, а также пригласила казахстанских студентов в свою страну для обучения.
Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания возобновит полеты в Новосибирск.
Комитет гражданской авиации РК договорился с авиационными властями Малайзии об открытии регулярных пассажирских рейсов низкобюджетной авиакомпании Air Asia X в Казахстан.
Расширяется авиасообщение между Казахстаном и Китаем.
28.11.2023, 14:21 79556
В Казахстане изменят правила выдачи ИИН иностранцам
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Получить индивидуальный идентификационный номер иностранцы теперь смогут только при личном визите в центр обслуживания населения, передает корреспондент агентства.
Министерство внутренних дел Казахстана разработало поправки в правила оказания государственной услуги по формированию и корректировке ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан, внесены поправки.
Иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления по форме", - сказано в документе.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут ограничения по банковским картам иностранцев. Получить банковскую карту в Казахстане нерезидент сможет только при наличии РВП или разрешения на постоянное проживание.
28.11.2023, 12:34 83261
Сообщать о случаях насилия над детьми призвали в прокуратуре
Фото: Depositphotos
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Конаев. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области реализуется проект "Счастливое и безопасное детство", сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В каждом районе и городе Конаеве созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения, психологов, неправительственных организаций и других заинтересованных органов.
Данный проект направлен на защиту прав детей, его основной целью является выявление, находящихся под угрозой или подвергающихся насилию детей", - говорится в сообщении.
Мобильные группы за истекший месяц посетили свыше 400 семей, в том числе лиц, состоящих на учете в органах полиции и пробации, неблагополучные, неполные и малоимущие семьи, а также семьи, где дети проживают с отчимами.
К примеру, в Илийском районе обнаружен 6 летний Ч.М., который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить. Ребенок экстренно госпитализирован в районную больницу с диагнозом "двухсторонняя пневмония", где ему оказана медицинская помощь", - рассказали в прокуратуре.
Родителей ребенка оштрафовали по статье 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), в суд подан иск об ограничении родительских прав.
Еще одну семью с тремя истощенными детьми обнаружили в Райымбекском районе.
Им оказана медицинская помощь, приобретена зимняя одежда, после выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школу-интернат", - добавили в прокуратуре.
В Балхашском районе в трех семьях установлены дети, которых били отчимы. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье 73-2 КоАП (Побои).
По результатам совместных рейдов к административной ответственности привлечен 51 родитель, из них:
- 38 лиц по статье 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего);
- 7 лиц по статье 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения);
- 3 лица по статье 73-2 КоАП (Побои);
- 2 лица по статье 442 КоАП (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей);
- 1 лицо по статье 73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
У недобросовестных родителей отобрано 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав. Оказана материальная помощь 86 семьям в виде продовольственной корзины, угля и теплой одежды детям. Проведено медицинское обследование 901 ребенка, госпитализировано 16 детей. Поставлено в очередь на жилье 152 детей, 2 семьям оказана помощь в получении жилья", - рассказали в ведомстве.
В прокуратуре напомнили, что во всех школах размещены QR-код прокуратуры Алматинской области. Ежемесячно от граждан поступают около 10 сообщений о различных правонарушениях: буллинге, вымогательстве, поборах и др.
Сигналы незамедлительно проверяются прокурорами, в случае подтверждения принимаются меры прокурорского надзора", - подчеркнули в ведомстве.
Там призвали неравнодушных жителей области участвовать в проекте.
О фактах совершения правонарушений в отношении детей можно сообщать на мобильный номер +7-777-012-35-91 или в Instagram almaty_obl_prok.
Анонимность гарантируется.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В Шымкенте психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка.
В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. В Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие, в том числе в отношении детей.
28.11.2023, 09:55 84301
В Казахстане до конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тысячи километров дорог Дополнено
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по дальнейшему развитию автодорожной отрасли рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Разветвленная сеть автодорог крайне важна для развития внутренней и внешней торговли. Казахстан должен стать полноценным транспортно-логистическим хабом. Такую задачу перед нами ставит глава государства. Для этого необходимо активизировать реализацию проектов в сфере строительства автомобильных дорог, придорожной инфраструктуры и сервиса. До конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тысячи км дорог. Все вопросы финансирования решены", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Затем будет начата реализация новых проектов протяженностью 4,7 тысячи км. Тем самым до 2030 года будут модернизированы все международные автомобильные коридоры.
Прьемьер поручил обеспечить качество дорожного строительства и принимать своевременные меры на поступающие обращения граждан по качеству дорог. Только за текущий год поступило в госорганы свыше 19 тысяч официальных обращений и жалоб на автомобильные дороги.
Министерству транспорта совместно с акиматами надо обеспечить своевременную реализацию всех запланированных автодорожных проектов. Министерству транспорта и компании "КазАвтоЖол" необходимо принять меры по созданию инфраструктуры хранения битума. Также совместно с акиматами и Национальным центром качества дорожных проектов обеспечить контроль за соблюдением технологии хранения и использования битума. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством экологии и акиматами проработать вопросы упрощения порядка выдачи земельных участков под строительство и расширение объектов придорожного сервиса. Акиматам обеспечить своевременное заключение договоров с Национальным центром качества дорожных проектов и техническим надзором", - поручил премьер.
Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что в текущем году строительно-монтажными работами охвачено 10,7 тысячи км автомобильных дорог, из них 6,5 тысячи км - трассы республиканского значения, 4,2 тысячи км - местные дороги.
На сегодня завершены работы по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), трассам Кандыагаш - Макат и Ушарал - Достык.
При этом, учитывая нарекания со стороны населения, усилия также направлены на основные долгострои 4-5 летней давности. Это автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Караганда - Алматы, Мерке - Бурылбайтал, Актобе - Кандыагаш, Атырау - Астрахань. Отдельное внимание уделяется проектам капитального ремонта дорог в Западно-Казахстанской области. Среди них Казталовка - Жанибек и Униге - Бисен - Сайхин. В настоящее время проезд обеспечен на 220 км. Полное завершение проектов ожидается в 2024 году", - уточнил министр.
По его словам, ежегодно на содержание дорог страны требуется финансирование в объеме 60 млрд тенге.
В этих целях для снижения нагрузки на бюджет внедряются платные участки поэтапно. На сегодняшний день платная система введена на 3 тысячах 200 км дорог. За 11 месяцев сборы составили 26 млрд 500 млн тенге. В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1 тысяче 200 км. В целом к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тысячах км по мере завершения работ по реконструкции", - сказал он.
Глава ведомства отметил, что тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими.
Дополнено 28.11.2023, 12.00
Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о планах по улучшению качества дорог в Казахстане, информирует sputnik.kz.
Сообщается, что в случае обнаружения дефектов обращались к подрядчику, строившему дороги. Теперь же за качество дорожного полотна будет отвечать и технадзор, одобривший ввод дороги в эксплуатацию соразмерно с авторским надзором, то есть с компанией, которая делала проектно-сметную документацию.
Таким образом, финансовые расходы по устранению неполадок будут распределены между подрядчиком, техническим и авторским надзором.
Минтраспорта считает, что данные меры помогут повысить качество дорог.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил обеспечить надлежащее качество строительства дорог.
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