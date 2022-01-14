Мадиев освобожден от должности зампредседателя АСПР РК

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Распоряжением главы государства Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
Мадиев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления в Нью-Йорке, Массачусетский технологический институт, бизнес-школу Слоуна.
Работал на разных должностях в АО "Альянс Банк", Национальном Банке РК, АО "Банк развития Казахстана", АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "Фонд устойчивого развития "Казына". В разные годы работал в АО "Национальная инвестиционная корпорация", советником премьер-министра РК. С 2017 года занимал должность вице-президента по финансам АО "НК "Казакстан темир жолы".
По сообщению портала primeminister.kz от 19 апреля 2019 года, постановлением правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович был назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.