Фото: МЭГПР РК

НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - "Жасыл Даму" возглавила Жанат Самат сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева председателем правления АО "Жасыл Даму" назначена Жанат Самат", - сообщили в ведомстве.

Жанат Самат родилась в 1980 году в городе Актау.

В 2001 году окончила Актауский университет имени Есенова.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве главного налогового инспектора отдела анализа и мониторинга крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Мангыстауской области. В разные годы работала в Налоговом комитете региона главным налоговым инспектором отделов разногласий и консультаций, аудита физических лиц, аудита недропользователей.

В 2008 году - заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области, затем была назначена на должность заместителя председателя правления АО "НК "СПК "Каспий".

С 2014 по 2016 годы - председатель правления АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация" Байконыр (Байконур)" в городе Кызылорде.

С 2019 года - советник министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С 2020 года - генеральный директор РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В министерстве отметили, что АО "Жасыл Даму" определен новым оператором по утильсбору в Казахстане.