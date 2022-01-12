Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы

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НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал ряд конкретных поручений министрам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства обозначил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в социально-экономическом развитии страны. Поручения и инициативы президента основаны на запросах общества и современных вызовах. Их реализация станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, роста благосостояния и улучшения качества жизни населения", - отметил премьер-министр РК.

Глава правительства поручил Министерству нацэкономики совместно с государственными органами и организациями разработать проект программы действий правительства на 2022 год и в срок до 20 января внести в правительство. Он отметил, что планируемые меры в программе должны быть достижимыми в текущем году и проработанными на качественно высоком уровне.

Также он поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен" в сжатый срок выработать прозрачные и понятные механизмы предоставления мер государственной поддержки МСБ и провести анализ эффективности работы институтов развития.

Министерству нацэкономики совместно с Нацбанком и НПП "Атамекен" необходимо актуализировать Комплекс мер антиинфляционного реагирования и внести проект постановления в правительство.

Необходимо кардинально пересмотреть порядок закупок Фонда "Самрук-Казына" с точки зрения сокращения доли государственных закупок способом из одного источника. Министерству финансов обеспечить надлежащий контроль по обоснованности осуществления государственных закупок данным способом. Фонду "Самрук-Казына" совместно с Министерством финансов, Агентством по защите и развитию конкуренции пересмотреть весь процесс осуществления закупок фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа", - сказал Смаилов.

Кроме того, он поручил Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции, министерствами финансов, юстиции и НПП "Атамекен" до 1 февраля 2022 года выработать подходы по отбору активов, подлежащих передаче в конкурентную среду, разработать и внести соответствующий проект постановления правительства.

Необходимо сформировать понятные для всех правила межбюджетных взаимоотношений между центром и регионами. В этой связи Министерству нацэкономики необходимо подготовить пакет поправок в бюджетное законодательство и усовершенствовать методику расчетов трансфертов общего характера", - распорядился премьер.

Министерству национальной экономики совместно с заинтресованными государственными органами и акиматами западных и южных регионов необходимо разработать отдельные направления в рамках программы "Ауыл-Ел бесігі", ДКБ и других отраслевых программ.

Помимо этого, глава правительства поручил акимату столицы совместно с Министерством индустрии внести конкретные предложения по дальнейшим вариантам использования проекта LRT.





Премьер-министр дал поручения по реальному сектору. По вопросу утилизационного сбора Министерству экологии совместно с минфином, миннацэкономики и другими заинтересованными госорганами поручено внести соответствующие предложения с конкретными механизмами реализации.

Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции, Генеральной прокуратурой и другими госорганами поручено разработать комплекс мер по вопросам регулирования рынка нефтепродуктов.

Одним из дополнительных источников дохода бюджета должны стать акцизы для производителей бензина и посредников. Поручаю министерству энергетики совместно с министерствами финансов, нацэкономики в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения", - отметил Смаилов.

Министерству индустрии совместно с министерством нацэкономики и отраслевыми министерствами поручено в месячный срок подготовить пул проектов в конкурентоспособных секторах с учетом анализа отрасли обрабатывающей промышленности.

Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами, Агентством по стратегическому планированию, Фондом "Самрук-Казына" и НПП "Атамекен" поручено провести анализ эффективности деятельности группы компаний Фонда с выработкой конкретных предложений по его реформированию.

Для качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ поручаю министерству сельского хозяйства принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению и своевременному субсидированию производителей сельхозпродукции", - сказал премьер.

Министерствам экономики и иностранных дел поручено разработать новую Концепцию инвестиционной политики.

В ходе заседания глава правительства дал ряд поручений по силовому блоку.

Первое. МВД и МЧС - продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы.

Второе. МВД совместно с министерствами нацэкономики и финансов - проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.

Третье. Также МВД совместно с заинтересованными госорганами - в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.

Четвертое. МЧС совместно с министерствами национальной экономики и финансов - проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты.

Пятое. МЧС совместно с заинтересованными госорганами - в установленном порядке внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны и выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения.

Шестое. Министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов - в установленном порядке проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.

Седьмое. Министерству обороны совместно с заинтересованными органами - выработать предложения по реформированию Вооруженных Сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в Аппарат Совета Безопасности на ближайшее заседание.

Также Смаилов дал поручения по социальному блоку.

Первое. Министерству труда - провести работу по качественному обновлению социально-трудовой сферы с выявлением реального количества граждан, нуждающихся в трудоустройстве и социальной поддержке. Совместно с заинтересованными госорганами принять меры по увеличению размеров грантов на реализацию бизнес идей, повышению размеров оплаты труда и срока участия как в молодежной практике, так и в проекте "Первое рабочее место".

Министерствам нацэкономики и труда - в месячный срок разработать и внести в правительство проект программы по повышению доходов населения.

Второе. Министерству образования совместно с заинтересованными госорганами разработать программу по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер социальной поддержки для регионов с дефицитом учителей, принять меры по открытию пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов, в том числе двух в западном регионе.

Также в проекте государственного образовательного заказа необходимо увеличить количество грантов по техническим направлениям, в первую очередь в западных регионах, и предусмотреть целевые гранты для обучения в вузах молодежи из густонаселенных регионов.





Третье. Министерствам здравоохранения, образования, культуры, обороны, финансов, национальной экономики - до 1 февраля проработать все вопросы создания общественного социального Фонда "Казакстан халкына".



