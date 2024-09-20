Ждем более решительных действий - в сенате обсудили контроль над электросамокатами   

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената парламента Республики Казахстан председатель верхней палаты Маулен Ашимбаев назвал "недостаточной" работу правоохранительных органов в рамках закона, регулирующего передвижение электросамокатов, передает корреспондент агентства.





Депутат сената Серик Утешов спросил у представителя Министерства внутренних дел РК об ограничениях скорости передвижения самокатов по тротуару и об ответственности самокатчиков, превышающих допустимую скорость.





Владельцы шеринговых компаний нам давали обязательство, что они сами будут регламентировать скорость самокатов на тротуарах. На сегодня мы ставим перед разработчиками автоматизированных систем фиксации такую задачу, чтобы фиксировали скорость движения на тротуарах. Пока у нас, скажу честно, таких средств фиксации нет, поэтому это ответственность шеринговых компаний полностью", - ответил замминистра внутренних дел Игорь Лепеха.









В то же время, как отметил замминистра, за превышение скорости и другие нарушения предусмотрена ответственность по статьям 615, 620 (Иные правонарушения и правонарушения и прочими участниками дорожного движения), где предусмотрена ответственность 2 и 3 МРП.





По информации МВД, 30 тысяч пользователей электросамокатов были привлечены к ответственности с начала этого года.





Когда мы обсуждали вопрос по компетенции местных исполнительных органов, речь шла о том, что акиматы могут по своему усмотрению в определенные дни либо в определенных местах устанавливать какие-то особые требования по движению. Условно, в воскресенье закрыть движение самокатов в парке", - добавил Игорь Лепеха.





По его словам, "не видна" ответственность владельцев шеринговых компаний, вместе с ограничениями скоростного режима отсутствуют и установленные парковочные места для самокатов.





Тем временем спикер сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что закон, регулирующий передвижение самокатов, не работает полностью.





Проблемы с самокатами сохраняются. В этих условиях, Игорь Владимирович, ссылаться на то, что шеринговые компании активно не выполняют свою часть обязательств - этого недостаточно. Нужно, наверное, с ними работать. У вас же есть полномочия. Я думаю, что этот вопрос нужно поднимать с акиматами, приглашать их. Нужно обеспечивать реализацию закона. Зачем мы законы принимаем, если они даже не реализуются?" - возразил Ашимбаев.



