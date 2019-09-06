Кокшетау. 5 сентября. Kazakhstan Today - Жители Акмолинской области обратились к акиму региона с личными вопросами, передает Kazakhstan Today.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев начал прием граждан по личным вопросам с рассмотрения обращения жителей города Макинска. В режиме онлайн Алтын Нурканова и Куляш Рахимова задали руководителю региона вопрос о подключении их домов к централизованному теплоснабжению, сообщила пресс-служба акима области.

Маржикпаев сообщил, что в юго-восточной части города ведется строительство модульной котельной и тепловых сетей. В целях обеспечения теплоснабжением центральной части города из бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации для строительства тепловых сетей. Аким заверил, что в ближайшее время он с рабочей поездкой посетит Макинск и данный вопрос будет обсужден на месте.

С просьбой улучшить материальное оснащение Кокшетауского центра социальной адаптации и педагогической коррекции детей с аутизмом обратилась руководитель общественного фонда "Ерекше Омiр" Алия Ракумбекова. Сейчас в центре имеются два коррекционных класса, где с детьми работают логопеды, дефектологи, психологи, ЛФК-инструкторы и другие специалисты. В одном занимаются дети в возрасте от 2 до 6 лет, в другом - с 7 до 13 лет.

Аким области, отметив важность поддержки детей с особыми потребностями, поручил акимату города рассмотреть возможности выделения отдельного помещения данному центру, управлению образования - открытия специальной группы в строящемся детском саду в микрорайоне Сарыарка.

Кроме этого, акмолинцы обратились к главе региона с просьбами, касающимися антикоррупционного мониторинга, предоставления земельных участков для фермерской деятельности и организации памятного мероприятия. Всем были даны разъяснения, соответствующим государственным органам поручено оказать содействие в решении вопросов в рамках действующего законодательства.

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