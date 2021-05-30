Жители Алматы смогут участвовать в переписи населения онлайн

АЛМАТЫ. 29 МАЯ - С 1 сентября по 30 октября 2021 года в Казахстане будет проводиться общенациональная перепись населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главным новшеством национальной переписи 2021 года станет внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Будет предоставлена возможность заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн либо офлайн при подворовом обходе", - сообщили в департаменте Бюро национальной статистики по городу Алматы.

К проведению переписи в Алматы будет привлечено на основе договора возмездного оказания услуг 3412 человек в качестве уполномоченных по району, по участку, инструкторов-контролеров, регистраторов и счетчиков. На подготовительный этап, в период с 1 по 30 июня, будет привлечено 48 инструкторов-контролеров и 618 регистраторов, где интервьюеры проведут обход всех жилых и нежилых помещений для уточнения адреса и числа проживающих людей.

Отмечается, что интервьюер будет иметь соответствующее удостоверение с заверенной печатью, а также шарф и портфель синего цвета с символикой Национальной переписи 2021. По итогам обхода будет проведено районирование, то есть территория города Алматы будет разделана на счетные участки.

С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября алматинцы самостоятельно смогут в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи. В октябре, на традиционном сплошном обходе, новшеством которого станет использование интервьюерами электронных планшетов, будет привлечено 345 инструкторов-контролеров и 2416 счетчиков. Опрос будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки", - проинформировали в департаменте.

Также сообщается, что в период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр на всей территории страны для мобильных и стационарных телефонов по номеру 1446 и будет действовать бесплатный номер 8 8000 800 878.

Участвовать в проведении переписи населения может любой желающий, достигший возраста 18 лет и имеющий образование не ниже среднего. Весь привлекаемый переписной персонал будет обеспечен бесплатным проездом на общественном транспорте города Алматы и необходимым инструментарием для проведения переписи населения (портфель, шарф, планшет и так далее). Перепись пройдет под девизом: "В Казахстане каждый важен!".

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