Павлодар. 5 января. Kazakhstan Today - Жители Павлодара жалуются на холод в квартирах. О ситуации с теплоснабжением многоквартирных домов в Павлодаре главе региона доложил аким города Ержан Иманслям, передает Kazakhstan Today.

Аким Павлодара отметил, что по поручению Абылкаира Скакова специальная комиссия объезжает дома, где жители жалуются на слабое отопление. В комиссию вошли как специалисты жилищной инспекции городского акимата, так и представители ТОО "Павлодарские тепловые сети", сообщает Pavlodarnews.kz

На 16.00 4 января комиссия посетила 105 многоквартирных домов. Почти в 90% случаев подтверждены факты недогрева.

В ряде домов отсутствовал перепад давления, зафиксирована слабая теплоотдача системы отопления, а также выявлены несанкционированные случаи переоборудования внутренних систем в квартирах - установка дополнительных батарей, монтаж тёплых полов, что тоже приводит к разбалансировке системы отопления. В настоящее время ТОО "Павлодарские тепловые сети" проводит дополнительно работы по выравниванию параметров температуры в домах. Вместе с тем теплоснабжение социальных объектов функционирует в штатном режиме", - сообщил Ержан Иманслям.

По информации акима Павлодара, были также выявлены дома, в которых параметры подачи тепла в норме, но температура в квартирах низкая. КСК таких домов, как сообщил Ержан Иманслям, рекомендовано провести регулировку внутренней системы отопления.

Необходимо усилить взаимодействие комиссии с руководителями кооперативов собственников квартир. Первостепенная задача - нормализовать теплоснабжение домов", - поручил аким области.

Абылкаир Скаков поручил продолжать круглосуточный мониторинг обращений, поступающих от жителей, в том числе через социальные сети, держать ситуацию под особым контролем и регулярно докладывать о ней.

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