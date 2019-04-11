Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Жулдыз Омарбекова назначена вице-министром информации и общественного развития РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Омарбекова Жулдыз Кажикеновна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба премьер-министра.

Омарбекова родилась в 1983 году в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Специалист по юриспруденции, кандидат социологических наук.

В различные годы работала преподавателем социологии; исполнительным директором, президентом благотворительного фонда "Бауыржан".

В 2013-2014 годах занимала должность и.о. руководителя, руководителя управления культуры Алматы, в 2014-2015 годах - заместителя акима Наурызбайского района Алматы.

В 2016-2018 годы работала первым заместителем председателя Алматинского городского филиала партии Nur Otan. С сентября 2018 года занимала должность вице-министра общественного развития Республики Казахстан.

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