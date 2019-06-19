Жумагалиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

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"Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - сказано в документе.
Напомним, накануне президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности реорганизовано путем его преобразования в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
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