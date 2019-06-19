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Жумагалиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

18.06.2019, 17:20 5914
Жумагалиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Фото: kazatomprom.kz
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Жумагалиева А.К. министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
"Назначить Жумагалиева Аскара Куанышевича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - сказано в документе. 
 
Напомним, накануне президент подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности реорганизовано путем его преобразования в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
 

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