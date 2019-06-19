В Казахстане реорганизованы еще три министерства

Глава государства постановил реорганизовать Министерство индустрии и инфраструктурного развития с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.
Также Министерство национальной экономики реорганизуется с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва.
В свою очередь, Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности реорганизовано путем его преобразования в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Ему переданы функции и полномочия: Министерства сельского хозяйства в области геодезии и картографии; Министерства индустрии и инфраструктурного развития в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.
Правительству поручено обеспечить по согласованию с администрацией президента перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, в РК образованы два новых министерства: Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Кроме того, Служба внешней разведки присоединена к КНБ.
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