Жумангарин и торговый представитель США обсудили возможность отмены поправки Джексона-Вэника

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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел подробно - В Министерстве внутренних дел подробно рассказали о новом законе о бытовом насилии, передает корреспондент агентства.





В октябре 2023 года депутаты сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей. 14 апреля 2024 года президент РК подписал закон. Через несколько дней он вступит в силу.





По данным МВД, количество случаев насилия в семье с каждым годом уменьшается, но не так значительно, как хотелось бы.





Вызовы полиции по фактам семейно-бытового насилия:





в 2020 году - 179 096;

в 2021 году - 155 177;

в 2022 году - 115 526;

в 2023 году - 99 026;

за 4 месяца 2024 года - 28 189.





Количество уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере (нанесение тяжкого вреда здоровью и убийства):





в 2020 году - 1071;

в 2021 году - 1022;

в 2022 году - 935;

в 2023 году - 923.





В прошлом году по инициативе МВД в закон были внесены поправки. Прежде всего речь идет о переходе к выявительной системе, когда для привлечения агрессора к ответу не требуется заявления жертвы. Раньше из-за отказа женщин заявлять о преступлении безнаказанными оставалось больше половины домашних тиранов.





Как мы перешли с заявительного на выявительный характер, у нас резко увеличилось количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение административных правонарушений в бытовой сфере. При этом количество самих вызовов на семейные скандалы снизилось на 20%, а количество преступлений в бытовой сфере - на 11,5%. То есть мы говорим о профилактическом эффекте раннего реагирования даже на мелкие правонарушения", - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.





Количество преступлений в семейно-бытовой сфере уменьшается, но каждое такое преступление наносит непоправимый вред жертве, семье, детям, вызывает справедливое возмущение в обществе. И этому предшествуют годы побоев, издевательств и унижений жертвы. Такое деяние правоохранители квалифицируют как истязание.





По новому закону истязание - это не только повторные, систематические побои. Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.





В целом закон можно разделить на три основных блока. Первый блок - это законодательное урегулирование профилактической деятельности, создание центров поддержки детей, создание и легализация мониторинговых групп, которые будут выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принимать комплексные меры по социальной реабилитации и адаптации этих семей. Второй блок - это ужесточение, соответственно, ответственности за любые формы насилия против детей, женщин и мужчин. Третий блок - это на усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в отношении детей", - разъяснил Ренат Зулхаиров.





Правоохранители говорят, что новый закон не только о наказании. Новый закон - о предупреждении тяжких последствий агрессии в семье и быту.





Например, теперь суды могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя - принудить агрессора к получению психологической помощи: научиться управлять гневом и злостью, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если квартира принадлежит агрессору.





Закон называется "О поправках по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Если проанализировать практику, то в 80% случаев насилия в семье жертвами становятся женщины. Из-за этого так называется. Но закон защищает и права мужчин. Мы говорим о том, что принцип нулевой терпимости распространяется на всех граждан и на все места. И уже простая обычная бытовая драка на улице среди даже знакомых или незнакомых влечет уголовную ответственность", - отметил заместитель председателя КАП МВД Ренат Зулхаиров.





Криминализация побоев, несомненно, вызовет дополнительную нагрузку на следственные органы, судебную и уголовно-исполнительную систему страны. Однако полицейские считают, что оно того стоит.





Вторая часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия. По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей - изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.





Альтернативой наивысшей меры наказания убийц-педофилов малолетних детей является пожизненное лишение свободы. Других альтернатив, мер наказания не имеется. Сложно расследовать сексуальные преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, особенно малолетних детей. Зачастую малолетние очень плохо идут на контакт. Если в дальнейшем следователю получается наладить с ними контакт, мы продолжаем наше досудебное расследование", - отмечает старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП города Астаны Алима Жамалиева.





Кроме того, законом разработаны правила реагирования на буллинг, унижения и травлю. Созданы каналы, куда могут обращаться дети с просьбой о помощи.





Вводится административная ответственность. Если лицо достигло 16-летнего возраста, он самостоятельно несет административную ответственность за совершение буллинга в отношении сверстников и несовершеннолетних. В случае если лицо не достигло возраста наступления административной ответственности, то за это будут нести административную ответственность его родители", - подчеркнул Ренат Зулхаиров.





За недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Учителя, врачи, соседи - любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления, обязан сообщить об этом в полицию.





В новый закон также внесена поправка об ответственности за высадку ребенка из общественного транспорта, как часть мер по обеспечению безопасности детей. В целом новый закон усиливает ответственность взрослых, прежде всего родителей, за безопасность детей.





Они оставляют их в закрытой автомашине, они оставляют их на улице, они оставляют окна открытые, балкон открытым, не следят за этим. И именно по этой части и предусмотрена административная ответственность родителей. Данная норма носит более профилактический эффект, чтобы снизить количество несчастных случаев, в которые попадают наши дети", - говорит заместитель председателя Комитета административной полиции МВД.