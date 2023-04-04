Жумангарин переназначен на пост вице-премьера - министра торговли и интеграции

Фото: eec.eaeunion.org

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан, - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан, информирует пресс-служба Акорды.





Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - сообщает в тексте указа.





По данным Минторговли РК, Серик Жумангарин в 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт.





В 1997 году Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Экономика".





В 2013 году получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.





Трудовой стаж:





С 1993 по 2004 занимался предпринимательской деятельностью.





С 2005 по 2006 годы - заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования города Актобе; начальник отдела предпринимательства города Актобе.





С 2006 по 2007 годы - заместитель начальника управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.





С 2007 по 2008 годы - начальник управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.





С 2008 по 2010 годы - заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор департамента развития торговли; заместитель председателя правления АО "Казахстанское контрактное агентство".





С 2010 по 2011 годы - заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc".





С 2012 по 2013 годы - директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.





С 2013 по 2014 годы - вице-министр регионального развития Республики Казахстан.





С 2014 по 2017 годы - председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.





С 2017 по 2019 годы - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.





С 2019 по 2020 годы - член Коллегии (Министром) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.





С 2020 по 2022 годы - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции





С 15 августа 2022 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан



