Журинбаев назначен советником министра культуры и спорта

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Журинбаев Ерлан Сыдыкович назначен советником министра культуры и спорта Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе министерства, передает Kazakhstan Today.



Ерлан Журинбаев родился в 1978 году в Алматинской области.



В 1996-2001 годы учился в Казахском государственном юридическом университете. В 2017 году окончил Алматинский университет по специальности "бизнес и право". Магистр права. Трудовую деятельность начал преподавателем в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Казахском национальном техническом университете имени К. Сатпаева.



В последние годы занимал должность заместителя директора медиахолдинга "Атырау-Акпарат".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства