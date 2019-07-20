Система Orphus

Журинбаев назначен советником министра культуры и спорта

19.07.2019, 18:43 8398

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - Журинбаев Ерлан Сыдыкович назначен советником министра культуры и спорта Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе министерства, передает Kazakhstan Today.

Ерлан Журинбаев родился в 1978 году в Алматинской области.

В 1996-2001 годы учился в Казахском государственном юридическом университете. В 2017 году окончил Алматинский университет по специальности "бизнес и право". Магистр права. Трудовую деятельность начал преподавателем в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Казахском национальном техническом университете имени К. Сатпаева.

В последние годы занимал должность заместителя директора медиахолдинга "Атырау-Акпарат".

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая