21.09.2023, 15:30 68126

Экс-министр экологии Сулейменова получила новую должность  Дополнено

Она назначена советником президента - специальным представителем президента РК по международному экологическому сотрудничеству
Экс-министр экологии Сулейменова получила новую должность
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY -  Бывший министр экологии Республики Казахстан Зульфия Сулейменова назначена советником президента.

Распоряжением главы государства Сулейменова Зульфия назначена советником президента - специальным представителем президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству, сообщает Акорда.

Дополнено 21.09.2023, 18.30

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял советника президента - специального представителя президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед специальным представителем ряд конкретных задач по подготовке к предстоящим мероприятиям - 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре текущего года и Региональному климатическому саммиту под эгидой ООН в 2026 году.

Президент также отметил важность укрепления взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в части сотрудничества в области декарбонизации экономики и сокращения выбросов метана.

Напомним, 1 сентября Сулейменова Зульфия была освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
 
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Теги:ТокаевСоветникСпецпредставитель

новости по теме

23.09.2023, 17:03 24421

Жамаубаев поручил ускорить безвизовый режим с Китаем

Жамаубаев поручил ускорить безвизовый режим с Китаем
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по экономическим вопросам развития области Жетысу, на котором дал ряд поручений, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Обсуждены вопросы перемещения товаров через т/п "Нур Жолы", деятельность МЦПС "Хоргос" с участием представителей Пограничной службы КНБ, МВД, Минэкономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, Минюста, Министерства торговли и акимата региона. Без внимания не остались многочисленные нарушения общественного порядка на таможенных постах.

По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе по:

- рассмотрению вопроса развития инфраструктуры и строительства автомобильной дороги для транспортных средств с негабаритным грузом и открытой площадки СВХ для размещения негабаритных грузов на т/п "Нур Жолы";

- проработке вопроса внесения изменений в таможенное законодательство относительно передачи объектов таможенной инфраструктуры для сервисного обслуживания в доверительное управление;

- усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС;

- модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;

- увеличению штатной численности т/п "МЦПС Хоргос";

- полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди;

- ускорению с китайской стороной процедуры принятия безвизового режима для граждан Казахстана;

- усилению межведомственного взаимодействия и принятия мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.

Также была разработана и утверждена дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации поручений, данных на совещании, и решения проблемных вопросов.
 
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Теги:ХоргосбезвизКитай
23.09.2023, 12:45 32996

Казахстан ратифицировал соглашение об упрощении таможенного контроля с Турцией

Текст закона публикуется в печати
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон, упрощающий процедуры таможенного контроля и информационного обмена с Турецкой Республикой, сообщает официальный сайт президента.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля"", - говорится в сообщении Акорды.


Текст закона публикуется в печати.

Напомним, депутаты сената парламента одобрили закон, упрощающий таможенные процедуры для экспортеров Казахстана и Турции.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписаниеТурция
23.09.2023, 11:44 36126

Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов  Дополнено

Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов
Фото: Сенат РК
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Нурмухамбетов Гауез Торсанович назначен акимом Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Акорды.

С января этого года Гауез Нурмухамбетов являлся депутатом сената парламента Республики Казахстан от Костанайской области, членом комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. До этого занимал должность первого заместителя акима Костанайской области, с 2014 по 2015 год был назначен инспектором администрации президента Республики Казахстан. На протяжении пятнадцати лет являлся акимом разных районов Костанайской области, в том числе главой административного центра.

Дополнено 23.09.2023, 14.00:

По поручению главы государства руководитель администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области.

Акорда

Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо президента Республики Казахстан о внесении кандидатами на должность акима Северо-Казахстанской области были Аблалиев Сатжан Айтенович и Нурмухамбетов Гауез Торсанович.

Акорда

Согласно результатам открытого голосования, 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовало 174 депутата.

По итогам голосования главой государства был подписан указ о назначении нового акима СКО.

Акорда

Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2.
 
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Теги:АкимТокаевНазначениеСКО
23.09.2023, 11:26 35296

Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение

Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение
Фото: Depositphotos
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба МИД РК.

Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахстанско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.

МИД РК

По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
 
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Теги:МИДСоглашениебезвизСейшелы
23.09.2023, 09:36 38846

Президент Казахстана направил телеграмму поздравления королю Саудовской Аравии

Президент Казахстана направил телеграмму поздравления королю Саудовской Аравии
Фото: Акорда
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба президента.

Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета," - говорится в телеграмме.


Глава государства отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Акабском заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и высоком уровне политического диалога.
 
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Теги:ТокаевСаудовская Аравия
22.09.2023, 21:02 54861

Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы

Состоялся визит делегации Генеральной прокуратуры в штаб-квартиру Интерпола
Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы
Фото: Генпрокуратура РК
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 21 по 22 сентября состоялся визит делегации Генеральной прокуратуры под председательством заместителя генерального прокурора Улана Байжанова в штаб-квартиру Интерпола в Лионе (Франция), сообщает пресс-служба надзорного органа.

В рамках визита проведена встреча с исполнительным директором полицейской службы Интерпола - заместителем генерального секретаря Интерпола Стивеном Каваной и директором центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Исааком Кехинде Огинни.

Стороны договорились об использовании цифровых и оперативных возможностей Интерпола в деле по поиску, заморозке, аресту и возврату незаконно приобретенных активов, выведенных за пределы Казахстана.

Напомним, 12 июля президент Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов.

Новый закон не затронет добросовестных инвесторов. Закон разработан на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международных признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств.

Управлять возвращенными активами в Казахстане будет специально созданная компания.
 
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Теги:АктивыИнтерполКазахстан
22.09.2023, 19:09 58136

В Казахстане планируют убрать слово "Елбасы" из названий медалей и наград

Изменение названий не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют изменить название медали "Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін" ("За доблестное обеспечение безопасности Елбасы") на "Абыройлы қызметі үшін" ("За достойную службу").

Нагрудной знак "Елбасы қорғаны" - "Защитник Елбасы" переименуют в "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің құрметті қызметкері" - "Почетный сотрудник Службы государственной охраны Республики Казахстан".

В проекте отмечается, что изменение названий не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Проект указа премьер-министра опубликован на сайте "Открытые НПА". Публичное обсуждение проекта указа продлится до 5 октября.

Напомним, 25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в указ "Об утверждении положения о службе государственной охраны Республики Казахстан". В новой редакции документа из перечня лиц, которым обеспечивается безопасность службой госохраны, исключен первый президент РК - Елбасы.
 
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Теги:Елбасымедалинадпись
22.09.2023, 17:30 60031

Систему раннего обнаружения лесных пожаров запустят в Казахстане

Предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов
Систему раннего обнаружения лесных пожаров запустят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам, запустят в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

В рамках нее территории государственного лесного фонда, нацпарки, заповедники и особо охраняемые зоны планируется охватить круглосуточным видеомониторингом и сетью независимых датчиков дыма", - пояснили в пресс-службе.


Вместе с тем предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут снабжать центр принятия решений актуальной информацией и помогут координировать действия при локализации и ликвидации пожаров.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты планируется применять для разработки безопасных маршрутов эвакуации, а также обнаружения и спасения пострадавших.

Ранее в Минэкологии рассказали о состоянии техники в резервате "Семей орманы". По данным ведомства, степень изношенности техники составляет 80%. На нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий понадобится 68,5 млрд тенге.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров.

Из-за чрезвычайной ситуации в области был введен режим ЧС.

Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.

Президент объявил 12 июня днем национального траура.

На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.

Позже в Генеральной прокуратуре РК заявили, что руководство "Семей орманы" подозревают в нарушении требований пожарной безопасности. Ранее в материале Energyprom сообщалось, что казахстанским службам пожаротушения нужно около 1,4 триллиона тенге, чтобы не повторилась трагедия "Семей орманы".
 
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Теги:ПожарРКСистема

 

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