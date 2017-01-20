Аким Алматы проинспектировал объекты Универсиады-2017

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В рамках подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиаде аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал готовность Атлетической деревни, "Алматы Арена" и "Халык Арена", Дворца спорта и культуры им. Б.Шолака, МКЛТ "Сункар", ВГК "Медеу" и ГЛК "Шымбулак", сообщили в пресс-службе акима.

По информации пресс-службы, в Атлетической деревне аким Алматы ознакомился с работой первого фитнес-центра в Алатауском районе, сети семейных магазинов MARWIN, а также представленной продукцией в недавно открывшемся супермаркете. Байбек одним из первых совершил покупку в новом магазине, где представлены товары отечественного производства, в т.ч. сувенирная продукция, одежда, спортивные товары и др., передает Kazakhstan Today.

Кроме того, в рамках рабочего объезда акиму Алматы продемонстрировали готовность главного операционного и информационного центра Универсиады, расположившегося в МКЛТ "Сункар". Байбек подчеркнул, что работа по повышению безопасности, комфортности горожан и решения других комплексных вопросов будет продолжена, что в свою очередь повысит туристическую привлекательность Алматы.

Напомним, международные зимние студенческие игры в Алматы пройдут с 29 января по 8 февраля по 12 видам спорта на 8 спортивных объектах. В "Алматы Арена" пройдут церемонии открытия и закрытия Универсиады, а также соревнования по фигурному катанию и кёрлингу, в "Халык Арена" - соревнования по хоккею с шайбой среди мужчин, на ВСК "Медеу" - соревнования по конькобежному спорту, на ГЛК "Шымбулак" - соревнования по горным лыжам, сноуборду и фристайлу, на МКЛТ "Сункар" - прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака на основной арене - хоккей с шайбой (женщины), на малой арене - шорт-трек, на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау" - биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, на спортивно-развлекательном комплексе "Табаган" - Биг Эйр и соревнования по лыжной акробатике, уточнили в пресс-службе.

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