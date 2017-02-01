Фигурное катание и конькобежный спорт стартуют сегодня на Универсиаде-2017

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Самое большое количество билетов на Универсиаду-2017 во время предварительных продаж было распродано на фигурное катание. Сегодня, 1 февраля, первыми на лед выйдут женщины.
Кроме этого, за золотую медаль поборется лидер сборной Казахстана в конькобежном спорте Роман Креч. С полным расписанием дня можно ознакомиться ниже, передает Kazakhstan Today.
Керлинг. Групповая стадия (мужчины, женщины).
Казахстан - Норвегия (Ж), Казахстан - Япония (М), Казахстан - Россия (Ж).
Начало первой встречи в 09.00, второй в 14.00 и третьей в 19.00 по времени Астаны.
Горнолыжный спорт. Комбинация (Супергигант, слалом). Мужчины, женщины.
Мария Григорова, Екатерина Карпова, Мартин Хубер, Сергей Данов, Александр Костров, Алексей Сысоев, Захар Кучин.
Начало в 10.00 ("Хабар").
Конькобежный спорт. Женщины (3000 метров), мужчины (500 метров).
Дарсиль Эссамамбо, Артем Крикунов, Станислав Палкин, Роман Креч, Эльвира Халикова, Мария Сизова, Татьяна Климчук
Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 14.05 (KazSport).
Лыжное двоеборье. Мужчины.
Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев.
Прыжки с трамплина в 10 - 11.00, лыжные гонки в 15.30.
Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой раунд.
Россия - Латвия.
Начало в 12.30 ("Хабар").
Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.
Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева.
Начало в 14.30 ("Казахстан").
Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.
Канада - Великобритания.
Начало в 16.30 ("Хабар").
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, женщины.
Даяна Ахметалиева, Сабиржан Муминов, Сергей Ткаченко, Роман Ногин, Акрам Адилов, Станислав Анчугин.
Начало у женщин в 16.00, у мужчин в 18.30.
Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап.
Великобритания - Китай.
Начало в 16.30 (KazSport).
Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.
Чехия - Китай.
Начало в 19.30.
Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап
Казахстан - Канада.
Начало в 20.00.
Как пишут Vesti.kz
, "Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", керлинг - на "Алматы Арене", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. МКЛТ "Сункар" примет прыжки на лыжах с трамплина, а лыжный этап нордического двоеборья состоится на ЛБТ "Алатау". Фигурное катание пройдет на "Алматы Арене".
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