Фигурное катание и конькобежный спорт стартуют сегодня на Универсиаде-2017

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Фигурное катание и конькобежный спорт стартуют сегодня на Универсиаде-201701.02.2017
Универсиада-2017  09:36

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Самое большое количество билетов на Универсиаду-2017 во время предварительных продаж было распродано на фигурное катание. Сегодня, 1 февраля, первыми на лед выйдут женщины.

Кроме этого, за золотую медаль поборется лидер сборной Казахстана в конькобежном спорте Роман Креч. С полным расписанием дня можно ознакомиться ниже, передает Kazakhstan Today.

Керлинг. Групповая стадия (мужчины, женщины).

Казахстан - Норвегия (Ж), Казахстан - Япония (М), Казахстан - Россия (Ж).

Начало первой встречи в 09.00, второй в 14.00 и третьей в 19.00 по времени Астаны.

Горнолыжный спорт. Комбинация (Супергигант, слалом). Мужчины, женщины.

Мария Григорова, Екатерина Карпова, Мартин Хубер, Сергей Данов, Александр Костров, Алексей Сысоев, Захар Кучин.

Начало в 10.00 ("Хабар").

Конькобежный спорт. Женщины (3000 метров), мужчины (500 метров).

Дарсиль Эссамамбо, Артем Крикунов, Станислав Палкин, Роман Креч, Эльвира Халикова, Мария Сизова, Татьяна Климчук

Начало у женщин в 11.00, у мужчин в 14.05 (KazSport).

Лыжное двоеборье. Мужчины.

Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев.

Прыжки с трамплина в 10 - 11.00, лыжные гонки в 15.30.

Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой раунд.

Россия - Латвия.

Начало в 12.30 ("Хабар").

Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.

Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева.

Начало в 14.30 ("Казахстан").

Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Канада - Великобритания.

Начало в 16.30 ("Хабар").

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, женщины.

Даяна Ахметалиева, Сабиржан Муминов, Сергей Ткаченко, Роман Ногин, Акрам Адилов, Станислав Анчугин.

Начало у женщин в 16.00, у мужчин в 18.30.

Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап.

Великобритания - Китай.

Начало в 16.30 (KazSport).

Хоккей с шайбой. Мужчины. Групповой этап.

Чехия - Китай.

Начало в 19.30.

Хоккей с шайбой. Женщины. Групповой этап

Казахстан - Канада.

Начало в 20.00.

Как пишут Vesti.kz, "Шымбулак" принимает соревнования по горным лыжам. Конькобежный спорт пройдет на ВСК "Медеу", керлинг - на "Алматы Арене", мужской хоккей - на "Халык Арене", женский хоккей - во Дворце спорта имени Балуана Шолака. МКЛТ "Сункар" примет прыжки на лыжах с трамплина, а лыжный этап нордического двоеборья состоится на ЛБТ "Алатау". Фигурное катание пройдет на "Алматы Арене".
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