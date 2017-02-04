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Казахстанские лыжники завоевали золото Универсиады-201704.02.2017
Универсиада-2017  13:29

Алматы. 4 февраля. Казахстанские лыжники завоевали золото Универсиады-2017 в Алматы.

Сегодня на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте. Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина, далее расположились французы и россияне, передает Kazakhstan Today.

Другой тандем казахстанских лыжников - Ольга Мандрика и Олжас Климин финишировали шестыми, пишет Sports.kz.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан). Лыжные гонки. Смешанный командный спринт

1. Казахстан (Анна Шевченко, Олжас Климин) - 18:23.48

2. Франция - +5.19

3. Россия - +6.02
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