Алматы. 4 февраля. Казахстанские лыжники завоевали золото Универсиады-2017 в Алматы.
Сегодня на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте. Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина, далее расположились французы и россияне, передает Kazakhstan Today.
Другой тандем казахстанских лыжников - Ольга Мандрика и Олжас Климин финишировали шестыми, пишет Sports.kz
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Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан). Лыжные гонки. Смешанный командный спринт
1. Казахстан (Анна Шевченко, Олжас Климин) - 18:23.48
2. Франция - +5.19
3. Россия - +6.02
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