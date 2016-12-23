Маршруты Эстафеты Огня Универсиады определены в регионах Казахстана

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня региональные штабы завершили работу над маршрутом Эстафеты Огня 28-й Всемирной зимней Универсиады в областных центрах, сообщили в Дирекции по подготовке и проведению Универсиады.

По информации пресс-службы, теперь все 16 городов Казахстана, принимающие участие в Эстафете, определились, какие достопримечательности будут задействованы на каждом этапе, передает Kazakhstan Today.

В частности, отмечается, что 25 января 2017 года в городе Астане будет зарожден Огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017. В течение пяти дней в каждом областном центре будут проведены собственное зарождение Огня и свой этап Эстафеты.

В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22 500 километров, из них 200 километров будет пройдено факелоносцами. Официальный авиаперевозчик студенческих игр - авиакомпания "Эйр Астана" - доставит Огонь Эстафеты из регионов в Алматы. Таким образом, оставшиеся 22 300 километров Факел проведет в пути до города Алматы, где 29 января состоится официальное открытие Универсиады-2017, проинформировали в пресс-службе.

"Концепция Эстафеты Универсиады-2017 уникальна. Организаторы разделили проект на 16 самостоятельных частей и дали возможность каждой области адаптировать ее под себя. Теперь у нас сформированы 16 маршрутов, которые отличаются друг от друга, но являются частью одного целого. Таким образом, Эстафета Огня расширит географию Универсиады с одного города до масштабов всей страны", - отметил руководитель "Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в городе Алматы" Наиль Нуров.

Также сообщается, что длина маршрута в каждом областном центре варьируется от 10 до 12 километров из расчета, что каждый факелоносец пробежит около 200 метров. Дольше всего Эстафета будет длиться в Алматы, здесь факел понесут 100 человек по маршруту протяженностью 20 километров. Огонь Универсиады зародится на территории КазНУ имени Аль-Фараби, посетит крупные спортивные объекты: Шымбулак, Медео, Дворец имени Балуана Шолака, образовательные центры, достопримечательности - и финиширует на стадионе "Алматы-Арена" в кульминационный момент церемонии открытия.

Не менее интересны и зрелищны будут торжественные мероприятия в регионах. Например, в Карагандинской области Эстафету разделят на два этапа: первый пройдет в Темиртау, второй - в Караганде. Во время церемонии зарождения Огня в городе Темиртау в городской чаше соединят огонь из домны Металлургического комбината и угля из шахт, где работают молодые специалисты региона.

Таким образом, Эстафета, расскажет и покажет о самом лучшем, что есть в областях Казахстана. В первую очередь - о людях: студентах, спортсменах, молодых ученых, которые понесут Факел Универсиады. В то же время, без рекламы не останутся и сами студенческие игры, ведь одна из задач проекта - убедить как можно больше казахстанцев приехать в Алматы в качестве спортивных болельщиков, заключили в пресс-службе.

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