Миллиард телезрителей посмотрел прошедшую в Алматы Универсиаду-2017

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы рассказал об итогах проведения 28-ой Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы, информирует пресс-служба препьер-министра.

По словам министра, трансляция Универсиады-2017 велась в 80 странах мира с аудиторией в 1 млрд телезрителей по каналам EUROSPORT 1 и 2, CBS (США), CCTV (Китай), KBS (Южная Корея), Матч-ТВ (Россия), Eurosport Asia-Pacific (Австралия и Океания), передает Kazakhstan Today.

Всего в Универсиаде-2017 приняли участие 1632 спортсмена из 57 стран мира, были задействованы более 3 000 волонтеров. На посещение всех мероприятий Универсиады было реализовано более 230 тысяч билетов.

Соревнования Всемирной зимней Универсиады 2017 года прошли по двенадцати видам спорта на 8 спортивных объектах, три из которых были построены к Универсиаде - "Алматы арена", "Халык арена" и "Атлетическая деревня".

Казахстанская студенческая сборная была представлена 171 спортсменом в 12 видах спорта. Было завоевано рекордное количество медалей - 36 (11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых) и по итогам общекомандного зачета Республика Казахстан заняла 2-е место.

Особо отметил глава минкультуры и спорта лыжницу Анну Шевченко, завоевавшую 5 медалей, биатлонистку Галину Вишневскую - 4 медали, и других спортсменов, которые принесли золотые медали в копилку страны.

"Победы наших спортсменов всколыхнули всю спортивную общественность и не оставили равнодушных среди любителей спорта во всем мире. Наряду с этим, спортивные победы на Универсиаде являются доказательством высокого экономического, социального и культурного развития нашей страны", - заключил А. Мухамедиулы.

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