Стало известно, сколько заработали казахстанские призеры Универсиады-2017

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - Завершившаяся вчера в Алматы Унивесиада-2017 стала самой успешной в истории участия казахстанских спортсменов в Универсиадах - отечественные атлеты сумели завоевать в мировых студенческих стартах 36 наград, сообщает Sports.kz

По информации министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, озвученной перед началом Универсиады, казахстанцы, выигравшие золотые медали, должны быть премированы суммами в 4,9 млн тенге, обладатели серебряных медалей должны получить по 3,3 млн тенге, а бронзовым призерам Игр положена премия в 1,6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"Можно попробовать вычислить размер премиальных, завоеванных отечественными атлетами на столь успешной для себя Универсиаде. Итак... Золотых наград казахстанские спортсмены были удостоены в 9 индивидуальных дисциплинах и 2 командных (спринт в лыжных гонках и акробатические командные соревнования в фристайле - по 2 человека) - итого, 13 медалей. Общая сумма "золотого" вознаграждения, таким образом, - 63,7 млн тенге. Вторыми стали 4 казахстанца в индивидуальных соревнованиях и 4 наших дружины, соответственно, в командных (мужская сборная по хоккею с шайбой - 23 человека, эстафетные квартеты в смешанной эстафете в биатлоне и командной эстафете в лыжных гонках, эстафетное трио у женщин в лыжных гонках). Всего - 38 наград. "Серебряных" премий, итого, в общем, - 125,4 млн тенге. Третьих мест Универсиады-2017 у Казахстана 17: 15 в индивидуальных дисциплинах, две - в командных (женская и мужская сборные по шорт-треку - по 5 человек). В целом, - 25 медалей. А в деньгах это ровно 40 млн премиальных. Итого, за их победы и медали на Зимней Универсиаде-2017 в Алматы казахстанские спортсмены должны быть премированы теперь на общую сумму в 229,1 млн тенге", - подсчитал интернет-портал.

Отмечается, что в озвученной сумме учтены размеры премиальных, которые должны быть выплачены конкретно спортсменам, размеры выплат тренерам и обслуживающему персоналу не посчитаны.

По данным издания, за Универсиаду больше всех заработала биатлонистка Галина Вишневская (2 золота и 1 серебро) - 13,1 млн тенге. Лыжница Анна Шевченко, пять раз всходившая на пьедестал почета Зимней Универсиады-2017 (1 золото, 1 серебро, 3 бронзы), должна получить ровно 13 млн тенге. Премии двукратных чемпионов завершившихся соревнований фристайлистов Юлии Галышевой и Дмитрия Рейхерда должны составить суммы в 9,8 млн тенге у каждого.

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