Транслировать мероприятия Универсиады будут в 24 заведениях Алматы

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - В Алматы определены объекты общественного питания, в которых будут транслировать спортивные мероприятия в рамках Универсиады-2017, информирует пресс-служба Управления предпринимательства и индустрально-инновационного развития города.

Жители и гости Алматы смогут наблюдать за ходом соревнований в 24 заведениях города, которые получили сертификат "Рекомендовано Универсиадой", передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что на территории Казахстана в качестве национальных вещателей Универсиады будут телеканалы "Казспорт", "Хабар" и "Казахстан". На период проведения Универсиады ожидается более 200 трансляций. Транслировать соревнования будут в 80 странах мира с охватом порядка 1 млрд телезрителей.

Список заведений: "Бочонок", "Entrecote Garden", "Пруссия", "Favor", "Loft", "Карлов мост", "Дом", "Grudo steakhouse", "Mad Murphys", "Бармаглот", "Гиннес паб", "Union", "Гранат", "Рататуй", "Вечное небо", "Korean house", "Пинта", "Дублин", "Вахтангури", "Esperanza", "Оранжевый верблюд", "Базилик", "Мастер Жигулев", "Hemingway".

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