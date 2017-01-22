Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 января 2017
  • 24
  • :
  • 09
Все области
-7º Туман
днем 9º    ночью 2º
17:00
.
Aнонс

В Алматы прибыл Генеральный секретарь FISU22.01.2017
Универсиада-2017  21:17

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - В Алматы для участия в 28-й Всемирной зимней Универсиады прибыл Генеральный секретарь Международной Федерации Студенческого Спорта (ФИСУ) Эрик Сайнтронд.

В аэропорту руководителя ФИСУ встречали представители Организационного комитета Универсиады-2017 и руководство Национальной федерации студенческого спорта Казахстана. Гостя встретили торжественно: приветствовали традиционным казахским обычаем "шашу" и поднесли знаменитые алматинские яблоки.

Г-н Сайнтронд отметил особое гостеприимство казахстанцев и выразил уверенность, что все, без исключения, иностранные делегации, прибывающие на Универсиаду, будут приятно удивлены радушием и теплотой принимающей стороны.

Г-н Сайнтронд занимает пост Генерального секретаря ФИСУ с 2007 года. Во время подготовки к проведению зимней Универсиады в Алматы он посещал город и спортивные объекты Универсиады неоднократно. Генсек ФИСУ приехал на Универсиаду-2017 загодя до церемонии открытия, чтобы провести заседание исполнительного комитета ФИСУ и решить некоторые организационные моменты.

В своей приветственной речи в аэропорту г-н Сайнтронд рассказал о сложностях проведения зимней Универсиады в любой стране в целом: это и высокие технические требования к объектам зимней Универсиады и отдаленность спортобъектов друг от друга.
Просмотров: 1882
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   Универсиада-2017
22.01.2017   21:17
В Алматы прибыл Генеральный секретарь FISU
21.01.2017   14:50
Транслировать мероприятия Универсиады будут в 24 заведениях Алматы
20.01.2017   19:05
Аким Алматы проинспектировал объекты Универсиады-2017
20.01.2017   16:41
Огонь Универсиады будет зажжен с 25 по 29 января во всех регионах Казахстана
20.01.2017   15:22
Более 200 торговых центров и магазинов Алматы объявили скидки в преддверии Универсиады
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика