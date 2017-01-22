В Алматы прибыл Генеральный секретарь FISU

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - В Алматы для участия в 28-й Всемирной зимней Универсиады прибыл Генеральный секретарь Международной Федерации Студенческого Спорта (ФИСУ) Эрик Сайнтронд.

В аэропорту руководителя ФИСУ встречали представители Организационного комитета Универсиады-2017 и руководство Национальной федерации студенческого спорта Казахстана. Гостя встретили торжественно: приветствовали традиционным казахским обычаем "шашу" и поднесли знаменитые алматинские яблоки.

Г-н Сайнтронд отметил особое гостеприимство казахстанцев и выразил уверенность, что все, без исключения, иностранные делегации, прибывающие на Универсиаду, будут приятно удивлены радушием и теплотой принимающей стороны.

Г-н Сайнтронд занимает пост Генерального секретаря ФИСУ с 2007 года. Во время подготовки к проведению зимней Универсиады в Алматы он посещал город и спортивные объекты Универсиады неоднократно. Генсек ФИСУ приехал на Универсиаду-2017 загодя до церемонии открытия, чтобы провести заседание исполнительного комитета ФИСУ и решить некоторые организационные моменты.

В своей приветственной речи в аэропорту г-н Сайнтронд рассказал о сложностях проведения зимней Универсиады в любой стране в целом: это и высокие технические требования к объектам зимней Универсиады и отдаленность спортобъектов друг от друга.

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