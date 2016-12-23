Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы в преддверии Универсиады продемонстрирована Карта уголовных правонарушений, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

По информации ведомства, в акимате Алматы в рамках предстоящего проведения 28-ой Всемирной зимней Универсиады, а также проводимой проектной работой "Комитет - каждому дому" заместитель председателя Комитета Сабит Нурлыбай встретился с руководством акимата и руководством Дирекции Всемирной зимней Универсиады, а также местной полицейской службой (МПС), передает Kazakhstan Today.

"Участникам совещания продемонстрирована Карта уголовных правонарушений, ее возможности и польза для государственных органов, граждан и иностранных гостей. Также обращено внимание на необходимость принятия мер по снижению преступности в общественных местах и краж, особенно в Медеуском и Алатауском районах, где расположены объекты Универсиады", - отметили в пресс-службе.

На совещании заместитель акима Алматы Крыкбаев отметил актуальность вопроса обеспечения безопасности в преддверии Всемирной зимней Универсиады, для решения которого принимается комплекс всех мер. В свою очередь, заместитель начальника МПС ДВД Алматы Алмашев проинформировал о практическом применении Карты и положительных результатах ее работы.

По итогам совещания Нурлыбай дал ряд рекомендаций руководству акимата и МПС, а также Дирекции Универсиады, в т.ч. обратить внимание на принятие профилактических мер по обеспечению правопорядка в общественных местах в преддверии масштабного спортивного мероприятия на территории города. Кроме того, рекомендовано использовать и другие возможности информационного сервиса Комитета.

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