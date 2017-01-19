В эстафете огня Универсиады примут участие 60 факелоносцев Астаны

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В столице идет подготовка к проведению 28-й Всемирной зимней универсиады. Акимат города разработал комплекс мероприятий по организации и проведению знакового события. Эстафета огня стартует в Назарбаев Университете и финиширует на площади у городского акимата.

Эстафета разбита на два этапа и пройдет по центральным улицам города с охватом квадрата проспекта Кабанбай батыра - улицы Достык - улицы Кунаева - проспекта Кабанбай батыра - улицы Бараева - проспекта Республики - улицы Кенесары. Общая протяженность эстафеты огня составит 12 километров, передает Kazakhstan Today.

Факелоносцами станут 60 студентов, а также молодые столичные спортсмены. Охрану общественного порядка во время проведения мероприятия обеспечат 1500 сотрудников местной полицейской службы столичного ДВД.

"Во избежание транспортного коллапса, заторов и пробок, дороги в зависимости от движения колонны будут перекрываться поэтапно и только по полосе движения, что позволит минимизировать неудобства автовладельцам. Это будет зрелищное мероприятие, способствующее укреплению имиджевой политики как города, так и всей страны", - сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Астаны Самат Кабдулин.

По завершении первого этапа на площади перед монументом "Байтерек" состоится концертная программа.

На втором этапе факел будет передан представителям республиканского штаба и авиарейсом Алматы - Астана доставлен в южную столицу для участия в церемонии открытия 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года.

В состязаниях зимней Универсиады в Алматы примут участие около 2000 спортсменов из 59 стран, которые будут соревноваться в 12 видах спорта и разыграют 86 комплектов наград. Астану представят лучшие спортсмены по шорт-треку, лыжным гонкам, а также сборная хоккейной команды "Барыс", сообщается на сайте акимата столицы.

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