В работе зимней Универсиады-2017 примет участие 3000 волонтеров

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - В работе 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы примет участие 3000 волонтеров из различных городов Казахстана, а также из других стран, сообщили организаторы соревнований.

Волонтеры Асель Бейсембаева (студентка 1-го курса СДУ) и Айна Жакина (редактор телеканала "Туран ТВ") поделились своими ожиданиями. По мнению Бейсембаевой, участие в соревнованиях в качестве волонтера даст ей большой опыт и поможет в дальнейшем в работе. "К тому же, думаю, что таким образом я помогаю своей стране, я как часть огромного механизма. Хочется внести свой вклад, а не стоять в стороне, как простой наблюдатель. Я горжусь этим званием, но оно накладывает и ответственность", - отметила девушка, передает Kazakhstan Today.

Также она рассказала, что волонтеры уже получили экипировку. "Отличный фасон, хорошие материалы использовались для ее пошива. Форма очень удобная, мягкая и легкая, не стесняет движений. К тому же, после Универсиады она останется нам в подарок как память, чему все очень рады, это приятный бонус за наши старания. Организаторы позаботились, чтобы волонтеры не мерзли и выглядели достойно. Спасибо им за это большое!" - сказала волонтер.

В свою очередь Айна Жакина выразила надежду, что успешное проведение Универсиады повысит шансы Казахстана когда-нибудь в будущем провести Олимпийские игры.

"Думаю, что надолго запомню, как принимала участие в Универсиаде, что приобщилась к этому грандиозному событию, а экипировка, которую мы получили, будет в этом помогать. Мне тоже нравятся дизайн и ткани, из которых ее сшили. Использованы довольно веселые цвета - весенние, радостные. Город уже заполонен людьми в форме волонтеров всех цветов радуги, и мы даже останавливаем друг друга, так сказать, узнаем своих, здороваемся, знакомимся. Очень вместительные рюкзаки пригодятся нам в дальнейшем, мне-то уж точно, я часто езжу по стране, и они у меня на вес золота", - рассказала девушка.

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